Новые правила валютных операций утвердил Нацбанк
Основные изменения:
- усилен валютный контроль: банки проверяют операции и сообщают о нарушениях;
- установлены пороговые суммы: от 10 000 долларов для физических лиц и 50 000 долларов для юридических лиц;
- обязателен учетный номер валютного договора для ряда операций;
- бизнес должен подтверждать цели покупки валюты;
- контроль операций с риском вывода капитала (переводы, займы, сделки без экономического смысла).
Для физических лиц сохраняются послабления: переводы до 10 000 долларов возможны без открытия счета.
Новые правила направлены на:
- повышение финансовой дисциплины;
- борьбу с незаконным выводом средств;
- цифровизацию и прозрачность валютных операций.
Постановление вводится в действие с 19 апреля 2026 года.
При этом приостановлено до 12 июля 2026 года действие следующего пункта:
Уполномоченный банк, профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющиеся агентами валютного контроля, использует данные из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца, предоставленного с кабинета пользователя на веб-портале "электронного правительства", а также посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи владельца путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства".