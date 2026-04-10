Новые правила валютных операций утвердил Нацбанк

фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 09:11
Постановлением правления Национального банка от 31 марта 2026 года внесены изменения в некоторые постановления по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, сообщает Zakon.kz.

Основные изменения:

  • усилен валютный контроль: банки проверяют операции и сообщают о нарушениях;
  • установлены пороговые суммы: от 10 000 долларов для физических лиц и 50 000 долларов для юридических лиц;
  • обязателен учетный номер валютного договора для ряда операций;
  • бизнес должен подтверждать цели покупки валюты;
  • контроль операций с риском вывода капитала (переводы, займы, сделки без экономического смысла).

Для физических лиц сохраняются послабления: переводы до 10 000 долларов возможны без открытия счета.

Новые правила направлены на:

  • повышение финансовой дисциплины;
  • борьбу с незаконным выводом средств;
  • цифровизацию и прозрачность валютных операций.

Постановление вводится в действие с 19 апреля 2026 года.

При этом приостановлено до 12 июля 2026 года действие следующего пункта:

Уполномоченный банк, профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющиеся агентами валютного контроля, использует данные из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца, предоставленного с кабинета пользователя на веб-портале "электронного правительства", а также посредством зарегистрированного на веб-портале "электронного правительства" абонентского номера сотовой связи владельца путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала "электронного правительства".

Лариса Черненко
Лариса Черненко
