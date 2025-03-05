Рубль и юань помогут тенге: обзор валютного рынка

На фоне геополитической напряженности экономические и валютные рынки России, Китая и Казахстана демонстрируют тесную взаимосвязь. Рубль, юань и тенге чутко реагируют на внешние факторы, что создает как риски, так и возможности для экономики РК и для инвесторов, сообщает Zakon.kz.

Торговые отношения на максимуме

Казахстан тесно связан с Россией и Китаем в торговле. Товарооборот между Казахстаном и Китаем в 2024 году достиг исторического максимума в 43,8 млрд долларов, при этом экспорт Казахстана в КНР составил 15,8 млрд долларов, увеличившись на 9%. Объем импорта из Китая в Казахстан составил 15,1 млрд долларов.

Россия также остается крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем импорта из России в Казахстан в 2024 году составил $18,2 млрд, что на 8,3% больше, чем в 2023 году.

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Геополитические факторы

Изменения в международных отношениях и политика центральных банков могут влиять на курсы валют. Любые изменения в санкционной политике США или ЕС в отношении России могут вызвать резкие колебания курса рубля, а через него – и курса тенге. Вот пример: так как главной торговой валютой в РФ стал юань, с января 2024 года курс юаня к рублю вырос на 8,74%. Прогнозы предполагают, что в 2025 году юань может продолжить укрепляться, достигнув уровня 14-15 рублей за юань.

Рубль: временная стабилизация или новый тренд?

Рубль сегодня приостановил снижение после слабого старта недели. По данным на 5 марта 2025 года, официальный курс российского рубля к доллару США составил 89,24 рубля, что свидетельствует о незначительном укреплении на фоне волатильности предыдущих месяцев. Однако аналитики предупреждают, что в первом квартале 2025 года равновесный курс рубля ожидается в диапазоне 100-105 рублей за доллар, что говорит о его текущей переоцененности примерно на 15%, отмечает российский эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев.

"Несмотря на локальное укрепление, долгосрочные макроэкономические факторы, включая санкционное давление и отток капитала, указывают на возможное ослабление рубля ближе к концу года". Александр Шепелев

Кроме того, индекс доллара продолжил снижение: DXY сегодня находится на отметке 105,21 пункта – это тоже "играет на руку" и юаню, и рублю, и тенге. Ну и, наконец, в ближайшее время большую роль продолжит играть новостной фон. Без геополитических сюрпризов валюты с большой вероятностью будут тяготеть к усилению. В ближайшие дни доллар может понизиться до 90 рублей, а по отношению к валюте РК – установиться на уровне 495 тенге.

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Юань: устойчивость на фоне реформ

Юань, скорее всего, слегка подорожает по отношению к доллару, полагает финансист Арсен Темирбаев.

"Китай планирует расширять институциональную открытость и углублять структурные реформы, что может включать меры по поддержке экспортного сектора и привлечению иностранных инвестиций. Эти шаги способны укрепить юань, что, в свою очередь, усилит влияние китайской валюты на курс тенге". Арсен Темирбаев

За последние четыре месяца курс пары доллар/юань демонстрировал следующие тенденции:

Октябрь 2024 года: курс юаня к доллару США составлял около 7,01, что являлось максимальным значением за предыдущие шесть месяцев.

курс юаня к доллару США составлял около 7,01, что являлось максимальным значением за предыдущие шесть месяцев. Декабрь 2024 года: юань начал ослабевать до 7,2 по отношению к доллару, что было связано с опасениями относительно торговых тарифов и замедления экономического роста.

юань начал ослабевать до 7,2 по отношению к доллару, что было связано с опасениями относительно торговых тарифов и замедления экономического роста. Январь 2025 года: курс юаня продолжил снижение, отметки в 7,26 юаня за доллар.

курс юаня продолжил снижение, отметки в 7,26 юаня за доллар. Февраль-март 2025 года: в начале месяца курс опускался до 7,31 юаня за доллар, но в сегодня курс стал 7,25 за доллар США.

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Китай ставит новые цели

В конце отметим, что сегодня стартовало Всекитайское собрание народных представителей, где могут быть объявлены новые экономические стимулы. Лидер КНР Си Цзиньпин подчеркивает необходимость стимулирования научно-технологических инноваций для перехода к высококачественному развитию экономики. Также возможны меры по расширению торговли и инвестиций и поддержке частного сектора. Эти меры могут поддержать юань и оказать влияние на валютные рынки.

Китайские СМИ отмечают, что нынешний форум проходит в завершающий год 14-й пятилетки (2021-2025 годы). Иностранные аналитики видят стремление китайского руководства поддержать устойчивый рост экономики в условиях давления на Китай со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

"Китай наметил цель обеспечить рост ВВП в 2025 году на уровне примерно 5%", – говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Синьхуа

Ранее мы рассказали, как введение Трампом новых пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады уже вызвало значительные колебания на мировых финансовых рынках.