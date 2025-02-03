Шок и трепет: реакция мировых рынков на новые пошлины в США

Президент США Дональд Трамп все-таки вступил на давно им обещанную торговую "тропу войны". С 4 февраля 2025 года США вводят 25%-ные таможенные пошлины на импорт из Мексики и Канады, а также 10%-ные тарифы на товары из КНР. На очереди – импорт из Европы, сообщает Zakon.kz.

Введение Трампом новых пошлин на импорт из Китая, Мексики и Канады уже вызвало значительные колебания на мировых финансовых рынках: эти шаги привели к укреплению доллара США, волатильности глобальных фондовых индексов и опасениям по поводу роста инфляции в Америке, несмотря на обещанное новым "старым" президентом некоторое снижение налогов.

Реакция валютных рынков

После объявления о введении пошлин доллар США укрепился более чем на 1%, что негативно отразилось на курсах канадского доллара, мексиканского песо и евро. Канадский доллар достиг 20-летнего минимума, а мексиканский песо также значительно ослаб. Евро снизился на 1,3% по отношению к доллару.

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Динамика фондовых рынков

Фьючерсы на американские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq 100, показали снижение, скорее всего, предвещая падение на открытии сегодняшних торгов. Европейские и азиатские рынки также испытали резкие падения: японские, китайские и южнокорейские индексы снизились на фоне опасений по поводу возможной торговой войны.

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Стоимость ресурсов

Цены на нефть марок Brent и WTI пока не изменились, поскольку инвесторы ожидают четких разъяснений по поводу пошлин на энергоресурс из Канады. Дополнительным фактором неопределенности для рынка остается предстоящее заседание ОПЕК+, на котором страны-участницы обсудят меры по регулированию добычи. Напомним, что Дональд Трамп продолжает оказывать давление на картель, требуя снижения мировых цен на нефть. Цены на остальные сырьевые товары застыли в напряженном ожидании.

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Реакция стран-партнеров

Канада и Мексика, являющиеся ключевыми торговыми партнерами США, объявили о планах введения ответных мер. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о готовности принять "равноценные, сильные и разумные" ответные шаги. Мексика также рассматривает возможность введения пошлин на американские товары. КНР объявила, что подаст жалобу в ВТО. Тем временем акции канадских и мексиканских компаний посыпались вниз.

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Ждем рост инфляции?

Экономисты предупреждают, что введение пошлин может привести к ускорению инфляции в США, повышению цен на потребительские товары и снижению экономического роста. Так, финансист Арсен Темирбаев полагает, что влияние пошлин не ограничится промышленными товарами, и потребители в США могут столкнуться с ростом цен на мясо и молочную продукцию.

"Хотя Трамп и обещает, что быстро – за полгода – справится с возможным витком инфляции, верится в это с трудом. К тому же инфляция в США обязательно даст импульс роста цен во всем мире". Арсен Темирбаев

Введение новых пошлин администрацией Трампа уже вызвало значительные потрясения на мировых рынках. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ответных мер со стороны затронутых стран и возможных переговоров, направленных на смягчение торговых напряжений.

Что ожидать Казахстану?

Пока торговые ограничения, которые Вашингтон вводит против Мексики, Канады и, особенно, Китая (что для нас имеет первостепенную важность), не представляют серьезных угроз для экономики РК, полагает Арсен Темирбаев. Однако, неизвестно, как будет торговый конфликт развиваться дальше.

"Все зависит от того, перерастут ли нынешние ограничения в полномасштабное противостояние, затрагивающее все сферы торговли Америки и Китая. Если новые тарифы нанесут удар по ключевым экспортным отраслям КНР, это может снизить спрос и цены на главные статьи нашего экспорта – углеводороды и металлы". Арсен Темирбаев

С другой стороны, открываются новые перспективы для казахстанско-китайского экономического сотрудничества. Если противостояние США и КНР усилится, то Пекин будет искать новые векторы для своих инвестиций, стремясь компенсировать потери, и уровень наших взаимоотношений только усилится, полагает эксперт.

Ранее мы рассказали, что за прошедший год количество китайских предприятий в РК выросло почти на 50%. Всего же китайские компании в Казахстане за пять лет показали почти трехкратный рост.