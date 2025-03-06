Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 6 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 496,71 тенге, евро – 531,33 тенге, рубля – 5,55 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 527 тенге, продажи – 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,38 тенге, продажи – 5,53 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 495,9 тенге, продажи – 498,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 528,5 тенге, продажи – 534,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,59 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 528 тенге, продажи – 537 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.