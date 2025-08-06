Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 6 августа 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 537,53 тенге, евро – 620,52 тенге, рубля – 6,71 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 534,4 тенге, продажи – 541,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 614,6 тенге, продажи – 624,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,61 тенге, продажи – 6,72 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,8 тенге, продажи – 539,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 619,7 тенге, продажи – 624,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,61 тенге, продажи – 6,73 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 535,1 тенге, продажи – 538,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 619 тенге, продажи – 625,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,61 тенге, продажи – 6,67 Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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