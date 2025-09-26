#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
544.26
634.72
6.52
Право

Проект об ограничении упрощенного налогового режима вынесло на обсуждение МНЭ

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 20:26 Фото: pexels
Министерство национальной экономики опубликовало проект перечня сфер, для которых может быть ограничено применение специального налогового режима (СНР) в новом Налоговом кодексе, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, право на упрощенку потеряют компании с доходом выше 600 тыс. МРП (2,3 млрд тенге в год), юрлица с участием других фирм более 25%, участники СЭЗ и "Астана Хаб", а также бизнес в обрабатывающей промышленности, строительстве, недропользовании, телекоммуникациях, финансах, страховании, IT, консалтинге, НИОКР и др.

Ограничения затронут 795 из 1111 видов деятельности (около 70% ОКЭД), но в разрезе налогоплательщиков – примерно 30%.

Сохранить СНР предлагается для порядка 300 видов деятельности, ориентированных на население: розничная торговля на площадях до 2 тыс. кв. м (включая аптеки и онлайн-продажи), общепит, аренда жилья и транспорта, легкая и пищевая промышленность, пассажирские перевозки, бытовые услуги, сфера образования, медицины, спорта, культуры и сельского хозяйства.

В министерстве отмечают, что упрощенный режим сохранят около 70% налогоплательщиков. Малый бизнес, работающий в сегменте B2C, продолжит применять СНР, а более крупные игроки перейдут на общеустановленный режим. При этом компании с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе освобождаются от уплаты НДС.

Проект содержит 46 видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых.

В проекте Перечня видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации 795 видов деятельности. 

Проекты опубликовали для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 13 октября.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Новый Налоговый кодекс вынесли на публичное обсуждение
18:49, 21 июня 2024
Новый Налоговый кодекс вынесли на публичное обсуждение
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, Сегодня
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью
14:26, Сегодня
Изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: