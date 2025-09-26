Проект об ограничении упрощенного налогового режима вынесло на обсуждение МНЭ

Министерство национальной экономики опубликовало проект перечня сфер, для которых может быть ограничено применение специального налогового режима (СНР) в новом Налоговом кодексе, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, право на упрощенку потеряют компании с доходом выше 600 тыс. МРП (2,3 млрд тенге в год), юрлица с участием других фирм более 25%, участники СЭЗ и "Астана Хаб", а также бизнес в обрабатывающей промышленности, строительстве, недропользовании, телекоммуникациях, финансах, страховании, IT, консалтинге, НИОКР и др.

Ограничения затронут 795 из 1111 видов деятельности (около 70% ОКЭД), но в разрезе налогоплательщиков – примерно 30%.

Сохранить СНР предлагается для порядка 300 видов деятельности, ориентированных на население: розничная торговля на площадях до 2 тыс. кв. м (включая аптеки и онлайн-продажи), общепит, аренда жилья и транспорта, легкая и пищевая промышленность, пассажирские перевозки, бытовые услуги, сфера образования, медицины, спорта, культуры и сельского хозяйства.

В министерстве отмечают, что упрощенный режим сохранят около 70% налогоплательщиков. Малый бизнес, работающий в сегменте B2C, продолжит применять СНР, а более крупные игроки перейдут на общеустановленный режим. При этом компании с оборотом до 40 млн тенге в год при переходе освобождаются от уплаты НДС.

Проект содержит 46 видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых.

В проекте Перечня видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации 795 видов деятельности.

Проекты опубликовали для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 13 октября.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе.