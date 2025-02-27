Порог по НДС снижают, ставку НДС увеличивают до 16%: поправки в новый Налоговый кодекс

Фото: Zakon.kz

В числе поправок в проект нового Налогового кодекса снижение порога по НДС до 3800 МРП, а также повышение ставки НДС до 16%, сообщает Zakon.kz.

Что предлагается проекте Налогового кодекса: для постановки на регистрационный учет плательщика НДС предельный порог снижают с 20 тыс. МРП до 3800 МРП (14 941 600 тенге в 2025 году);

в 2025 году); ставку НДС повышают с 12 до 16%;

от НДС освобождают средства массовой информации и агропромышленный комплекс;

пониженную ставку НДС в размере 10% установят для фарминдустрии, медицинских услуг, услуг, оказываемых в области ветеринарии и социально значимых продовольственных товаров. Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации смогут применять ИП и юридические лица-резиденты РК (есть исключения), соответствующие следующим условиям: предельный доход за календарный год не превышает 600 тыс. МРП (2 359 200 000 тенге) , действующего на 1 января соответствующего финансового года;

, действующего на 1 января соответствующего финансового года; осуществляют исключительно виды деятельности по реализации товаров, работ и услуг физическим лицам (не являющимся ИП), определенных правительством РК для целей применения данного режима. О чем еще говорится в проекте Налогового кодекса, можно посмотреть здесь.

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