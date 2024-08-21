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Законодательство РК

Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения изменили в Казахстане

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 09:30 Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк РК утвердили совместное постановление об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

Постановлением определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

  1. при предоставлении банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:
    • по беззалоговым банковским займам – 46% (было 56%);
    • по банковским займам, обеспеченным залогом, – 35% (было 40%);
    • по ипотечным жилищным займам – 25%;
  2. при предоставлении организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность:
    • по микрокредитам – 46% (было 56%);
    • по микрокредитам на срок до 45 календарных дней, в размере не более 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году) – 0,3% в день, но не более 179%.

Микрокредиты выдаются по ставке, предусмотренной абзацем четвертым части первой настоящего пункта, при соответствии их требованиям, предусмотренным постановлением Правления Национального банка РК от 29 ноября 2019 года № 232 "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита".

На дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту и (или) изменения или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать указанный выше предельный размер.

Совместное постановление введено в действие с 20 августа 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане ограничили суммы беззалоговых кредитов для банков и МФО.

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