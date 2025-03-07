Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 марта
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,95 тенге, евро – 535,28 тенге, рубля – 5,54 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 539 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,53 тенге, продажи – 5,63 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 495,9 тенге, продажи – 498,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 531,5 тенге, продажи – 537,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,47 тенге, продажи – 5,61 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 495,5 тенге, продажи – 498,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 538 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,57 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.