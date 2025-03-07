Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 7 марта 2025 года (на 11:03), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,95 тенге, евро – 535,28 тенге, рубля – 5,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 532 тенге, продажи – 539 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,53 тенге, продажи – 5,63 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 495,9 тенге, продажи – 498,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 531,5 тенге, продажи – 537,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,47 тенге, продажи – 5,61 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 495,5 тенге, продажи – 498,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530 тенге, продажи – 538 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,57 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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