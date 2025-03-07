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Финансы

Нацбанк Казахстана поднял базовую ставку до 16,5%

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 12:00 Фото: Zakon.kz
7 марта Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана поднял базовую ставку до 16,5% годовых, передает Zakon.kz.

Решение принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции, сообщили в НРБ РК.

Заметно смягчившиеся денежно-кредитные условия, при которых текущие темпы роста цен достигают высоких уровней, потребовали активных и действенных мер для снижения рисков образования инфляционной спирали.

Наблюдается рост по всем метрикам инфляции. Годовая инфляция ускорилась до 9,4% в феврале. Ускорение темпов роста цен наблюдается по всем компонентам, наибольший вклад вносит высокий рост цен на услуги. Месячная инфляция в феврале значительно выросла, заметно превысив среднюю историческую динамику. Показатели месячной базовой и сезонно очищенной инфляции (14,2% и 16,9%, соответственно, в феврале в пересчете на год) свидетельствуют о существенном нарастании давления со стороны внутреннего спроса в условиях продолжающегося фискального стимулирования и сохраняющегося перегрева в потребительском кредитовании (33,5%, г/г по итогам 2024 года). Наряду с этим инфляционные ожидания населения в феврале вновь возросли до 13,7%.

Давление на цены со стороны внешнего сектора усилилось вследствие дальнейшего ускорения инфляции в России. Цены на продовольствие в мире все еще находятся на высоком уровне, несмотря на некоторое снижение с декабря 2024 года. Глобальный рост цен на текущий момент остается устойчивым. Сохраняются инфляционные и геополитические риски, которые обуславливают более жесткую денежно-кредитную политику и риторику центральных банков.

В базовом сценарии цена на нефть марки Brent сохранена на уровне 70 долл. США за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен и ожидаемого превышения предложения на рынке нефти над спросом.

Прогноз инфляции на предстоящие годы повышен с учетом новых факторов. В 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году – 9-11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы.

"Текущее решение по базовой ставке принимается с целью избежать необходимости более высокого повышения базовой ставки в будущем. Решение будет способствовать возврату инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в среднесрочной перспективе. Достижение низкой инфляции обеспечит социально экономическую стабильность, устойчивость финансового сектора, а также станет основой для привлечения инвестиций, устойчивого и качественного роста экономики", – сообщили в Нацбанке РК.

Ранее стало известно, что в Казахстане снизят размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным займам.

Фото Константин Вноровский
Константин Вноровский
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