Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 марта

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 12 марта 2025 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка, курс доллара составляет 488,53 тенге, евро – 531,91 тенге, рубля – 5,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 529 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 536 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,57 тенге, продажи – 5,72 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 491,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 528,7 тенге, продажи – 534,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,56 тенге, продажи – 5,69 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 491 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530,3 тенге, продажи – 535,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,63 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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