Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 марта
По официальным данным Национального банка, курс доллара составляет 488,53 тенге, евро – 531,91 тенге, рубля – 5,68 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 529 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 529 тенге, продажи – 536 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,57 тенге, продажи – 5,72 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 488,5 тенге, продажи – 491,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 528,7 тенге, продажи – 534,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,56 тенге, продажи – 5,69 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 491 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 530,3 тенге, продажи – 535,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,55 тенге, продажи – 5,63 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.