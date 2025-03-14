Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 марта

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 14 марта 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 495,28 тенге, евро – 538,32 тенге, рубля – 5,77. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 542 тенге, продажи – 549 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,75 тенге, продажи – 5,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 503,5 тенге, продажи – 507,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 544 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,75 тенге, продажи – 5,89 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 507 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 538 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,65 тенге, продажи – 5,8 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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