Депозиты в тенге и долларах: в каких валютах казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения в банках

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) совместно с Институтом маркетинговых и социологических исследований Elim провели опрос. Цель – выявить отношение казахстанцев к сбережениям и депозитам и вычислить уровень осведомленности о защите вкладов, сообщает Zakon.kz.

По данным фонда, за 2024 год объем депозитов населения в банках – участниках системы гарантирования депозитов достиг 24,5 трлн тенге.

"Опрос был проведен среди 4000 респондентов по всей стране. Результаты показали, что треть респондентов (33%) хранят сбережения на банковских депозитах, чаще это жители крупных городов: в Алматы – 42,1% респондентов, в Караганде – 41,9%, в Астане – 37,4%. При этом 85% опрошенных предпочитают хранить сбережения в тенге, 12% – в долларах, 2,5% – в других иностранных валютах", – говорится в релизе, распространенном 12 марта 2025 года.

Основные цели накопления – создание финансового резерва на непредвиденные обстоятельства (18,4%) и приобретение недвижимости (17,7%). Около трети вкладчиков (30%) отметили, что открыли депозит без особенной цели или были мотивированы примерами в своем окружении.

"При выборе депозита респонденты обращают внимание на процентную ставку (46,5%), возможность свободного снятия денег (35,3%), репутацию банка (32%), удобство мобильного приложения (23%), а также дополнительные выгоды, такие как бонусы, кешбэк или льготные условия кредитования (13%)". Пресс-служба КФГД

Среди молодых людей, как уточнили в фонде, основной валютой накоплений также является тенге – 80,2%, а самая высокая доля накоплений в тенге – среди респондентов из сельской молодежи (85,5%). Каждый четвертый из молодых вкладчиков банков предпочитает депозиты с возможностью легкого снятия денег и пополнения (28%), обращает внимание на уровень процентной ставки каждый третий вкладчик (35%), оценивает репутацию банка 24% вкладчиков.

"Что касается возрастных групп от 30 до 65 лет, в среднем 34% респондентов в городах имеет депозиты в банках, в том числе в Астане – 38%, в Алматы – 41%. Среди сельского населения 30-65 лет доля вкладчиков банков составляет 30%". Пресс-служба КФГД

Среди тех респондентов, кто не имеет депозитов, 17,7% пользуются банковскими карточками. 13% респондентов инвестирует в бизнес и приобретает недвижимость, небольшая часть респондентов делает инвестиции на фондовом рынке и приобретает драгоценные металлы или хранит деньги дома. В ходе массового опроса 27,6% сообщили об отсутствии сбережений.

"42% респондентов знает о том, что вклады в банках защищены. О гарантийном возмещении при банкротстве банка более осведомлены городские жители, респонденты 30–59 лет и говорящие на казахском языке". Пресс-служба КФГД

Банковские менеджеры – основной источник информации о гарантии КФГД для 35% респондентов.

"Информация от менеджеров банков умеренно коррелирует с доверием к системе гарантирования депозитов. Это указывает на более высокий уровень доверия у клиентов, информированных через банки", – отметили исследователи из центра Elim.

Другие распространенные каналы информации о гарантии по депозитам – это новости на телевидении и в онлайн-СМИ, а также официальные сайты и мобильные приложения банков. Большинство участников выразили доверие к официальным источникам информации.

Массовый опрос также показал, что 49% респондентов предпочли бы получать информацию о гарантии по депозитам напрямую от банка, в том числе от менеджеров, в приложениях или на официальных сайтах.

В рамках исследования прошли также фокус-групповые дискуссии. На уровне основ финансовой грамотности – учета трат и поступлений, большинство участников фокус-групп фиксирует только крупные расходы, такие как платежи по кредитам, а ежедневные траты могут оставаться без учета.

Как и респонденты при массовом опросе, участники фокус-групп отметили, что важно иметь финансовую "подушку безопасности", и на практике многие из них откладывают деньги, несмотря на непредвиденные расходы.

"Участники проявляют интерес и доверие к Казахстанскому фонду гарантирования депозитов как к финансовому защитнику вкладчиков. Фонд воспринимается как важный элемент финансовой безопасности страны, и даже среди менее осведомленных граждан наблюдается высокий уровень доверия, что подчеркивает доверие к государственным институтам", – подчеркнули исследователи Elim.

В фонде напомнили, что право вкладчиков – физических лиц на получение возмещения в случае лишения банка лицензии гарантировано законом. Размер максимальной суммы гарантии КФГД зависит от вида и валюты депозита:

20 млн тенге – для сберегательных вкладов в тенге,

10 млн тенге – для других вкладов в тенге, а также средств на банковских картах и счетах,

до 5 млн тенге – для любых вкладов, средств на банковских картах и счетах в иностранной валюте.

"Депозиты в каждом из банков – участников системы гарантирования депозитов защищены отдельно. Узнайте больше о гарантии по депозитам: www.kdif.kz, 1460 (звонок бесплатный)", – заключили в фонде.

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