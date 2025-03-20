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Финансы

В Казахстане вырос объем депозитов физлиц в иностранной валюте

деньги, депозиты, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:08 Фото: freepik
Насколько увеличился объем депозитов в депозитных организациях за месяц, в материале Zakon.kz.

В феврале 2025 года объем депозитов в депозитных организациях незначительно прирос до 40,44 трлн тенге, или на 0,1%, после сокращения на 2,1% месяцем ранее. В годовом выражении (февраль 2024-го к февралю 2025-го) депозиты увеличились на 18,5%.

Из всего объема на депозиты физических лиц приходится 22,2 трлн тенге, небанковских юридических лиц – 18,2 трлн тенге. Прирост за месяц также составил 0,1%.

За январь депозиты в национальной валюте прибавили 0,3%, увеличившись до 31,3 трлн тенге. В то же время депозиты в иностранной валюте продолжили снижение -0,5%, до 9,1 трлн тенге (в прошлом месяце их объем упал на 1,4%). Таким образом, доля депозитов в тенге увеличилась до 77,5% (с 77,3% в предыдущем месяце).

В то же время депозиты физлиц в тенге вновь снизились в феврале – на 0,2% (-2,2% в январе), до 17,5 трлн. Объем депозитов небанковских юрлиц в тенге, напротив, увеличился на 0,9%, почти до 13,8 трлн тенге.

Фото: Национальный банк РК

Иначе сложилась ситуация с депозитами в иностранной валюте: у юрлиц они снизились на 2,3%, до 4,5 трлн тенге, у физлиц приросли на 1,4% за месяц, до 4,6 трлн тенге.

Ранее мы также рассказывали, на какие цели казахстанцы копят деньги в банках.

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Ольга Кудряшова
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