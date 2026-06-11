#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Культура и шоу-бизнес

Лучшие работники сферы образования и культуры города Алматы были удостоены государственных наград

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 20:26 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
11 июня заместитель акима города Алматы Абзал Нүкенов вручил государственные награды работникам в сфере образования и культуры, сообщает Zakon.kz.

Орденом "Парасат" за значительные достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан награжден Сакен Қордабайұлы Майғазиев – заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", солист группы "МузАрт", продюсер и телеведущий.

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 20:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Орден "Құрмет" за многолетний добросовестный труд в системе образования получил Атығай Бүркітбаевич Бижанов, который является почетным работником сферы образования Казахстана, обладателем Почетной грамоты Министерства просвещения и нагрудного знака имени Ыбырая Алтынсарина.

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 20:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Этой же высокой награды удостоена Нышанкүл Қансейітқызы Қаратаева, являющаяся представителем Казахстана в международной организации ТЮРКСОЙ. Орден ей присужден за вклад в развитие страны, профессиональные достижения и активную деятельность на благо общества.

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 20:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также орденом "Құрмет" награжден Кенжебек Тұрсынбайұлы Жанәбілов за весомый вклад в развитие казахского искусства, высокие результаты в творческой деятельности и заслуги в культурной сфере.

награждение, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 20:26

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе церемонии Абзал Нүкенов поздравил награжденных, отметив, что их профессиональные достижения и вклад в развитие страны всегда высоко ценятся государством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Фото: акимат Алматы
18:51, 21 мая 2026
В Алматы наградили работников культуры и искусства
новоселы Астана
15:11, 25 октября 2024
В Астане вручили сертификаты на квартиры работникам сферы культуры
Зарплату повысят более 20,3 тыс. работникам сферы социального обеспечения и образования Алматы
17:21, 20 марта 2025
Зарплату повысят более 20,3 тыс. работникам сферы социального обеспечения и образования Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
22:38, Сегодня
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Сегодня
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Сегодня
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Сегодня
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: