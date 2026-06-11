Лучшие работники сферы образования и культуры города Алматы были удостоены государственных наград
Орденом "Парасат" за значительные достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан награжден Сакен Қордабайұлы Майғазиев – заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын", солист группы "МузАрт", продюсер и телеведущий.
Орден "Құрмет" за многолетний добросовестный труд в системе образования получил Атығай Бүркітбаевич Бижанов, который является почетным работником сферы образования Казахстана, обладателем Почетной грамоты Министерства просвещения и нагрудного знака имени Ыбырая Алтынсарина.
Этой же высокой награды удостоена Нышанкүл Қансейітқызы Қаратаева, являющаяся представителем Казахстана в международной организации ТЮРКСОЙ. Орден ей присужден за вклад в развитие страны, профессиональные достижения и активную деятельность на благо общества.
Также орденом "Құрмет" награжден Кенжебек Тұрсынбайұлы Жанәбілов за весомый вклад в развитие казахского искусства, высокие результаты в творческой деятельности и заслуги в культурной сфере.
В ходе церемонии Абзал Нүкенов поздравил награжденных, отметив, что их профессиональные достижения и вклад в развитие страны всегда высоко ценятся государством.