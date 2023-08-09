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Работникам сферы культуры планируют повысить зарплату в Алматы

Культура Фото: Zakon.kz
Маслихатом Алматы принято решение об увеличении с августа текущего года на 30% заработной платы сотрудников организаций и предприятий Управления культуры города, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о работниках зоопарка, цирка, театра кукол, театра традиционного искусства "Алатау", госархива, библиотеки, объединения музеев, "Алматы әуендері".

Повышение зарплаты до 30% коснется порядка 2 тыс. работников 8 подведомственных организаций библиотечной системы, театрального и музыкального искусства.

Средний уровень оклада работников сферы культуры в настоящее время составляет 138 тыс. тенге.

В ведомстве отметили, что в связи с неконкурентной зарплатой происходит отток молодых специалистов, что затрудняет воспитание молодых квалифицированных кадров. Поэтому вопрос установления стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, предприятий Управления культуры Алматы был вынесен на рассмотрение маслихата.

Ранее стало известно, что стипендию президента Казахстана распределят между вузами культуры и искусства. 

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