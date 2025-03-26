Сколько будет стоить доллар в Казахстане к 1 апреля 2025 года

Прогнозы курса валют всегда вызывают живой интерес у казахстанцев, особенно в условиях глобальной экономической нестабильности. Как изменится курс доллара в Казахстане к 1 апреля 2025 года – в материале Zakon.kz.

Сегодня курс доллара к тенге демонстрирует относительную стабильность, однако на него продолжают оказывать влияние различные внутренние и макроэкономические факторы. По официальным данным Национального банка Казахстана, доллар сейчас торгуется на уровне 502,83 тенге, а курс рубля составляет 5,94 тенге. Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 499,02 тенге, продажи – 505,1 тенге, а курс продажи рубля – 5,92 тенге. При этом российский рубль укрепляется по отношению к мировым валютам, что также может сказаться на динамике курса тенге.

Какие факторы будут влиять на курс доллара в Казахстане в ближайшие 7 дней

Эксперты выделяют несколько ключевых моментов, которые могут определить стоимость американской валюты.

Ослабление доллара США. В последние месяцы доллар демонстрирует снижение, что оказывает поддержку валютам развивающихся стран. В марте индекс доллара упал на 2,2% до 103,95 – это самое значительное падение за полтора года. На доллар давят замедление экономики США и политическая неопределенность, связанная с администрацией Дональда Трампа. Если тенденция сохранится, тенге может получить временное укрепление.

Динамика российского рубля. Россия является одним из главных торговых партнеров Казахстана, и колебания рубля оказывают прямое влияние на курс тенге. При этом на валютном рынке России все очень и очень волатильно. Поддержка со стороны налогового периода позволяет рублю демонстрировать импульсы укрепления, однако растущая геополитическая неопределенность давит на все рублевые активы. Банк России установил курс доллара на сегодня в 84,193 рубля.

Ситуация в Китае. Казахстан тесно связан с китайским рынком через торговлю и инвестиции. В последние недели экономика КНР демонстрирует нестабильность: снижены промышленные заказы, сохраняется неопределенность в сфере недвижимости, что ведет к падению спроса на сырье, включая металлы и нефть. Эти факторы могут оказать давление на тенге в ближайшие дни.

Цены на нефть. В последнее время наблюдается рост нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть Brent выросли выше 73 долларов за баррель на фоне опасений по поводу более резкого, чем ожидалось, снижения запасов нефти в США. По данным API, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,6 млн баррелей, что превысило ожидания рынка (-2,5 млн баррелей). Однако рост цен был сдержан после того, как США заключили сделки с Украиной и Россией о прекращении морских и энергетических атак и согласились добиваться частичного смягчения санкций против РФ. Это может привести к увеличению предложения российской нефти на мировом рынке и скорректировать динамику цен.

500 тенге за доллар – новая реальность

В течение последнего месяца курс тенге уменьшил волатильность по отношению к доллару. Стоимость американской валюты колебалась от 488 до 504 тенге за доллар.

Колебания курса доллара к тенге за последние 30 дней. Фото: investing

В ближайшее будущее курсообразование тенге будет зависеть от баланса между спросом и предложением на валюту внутри страны, считает старший специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев.

"Сейчас мы видим относительно стабильный спрос на доллар со стороны бизнеса, но в случае новых внешнеэкономических вызовов ситуация может измениться. Ослабление рубля также может привести к изменению валютных потоков в Казахстане, что скажется на курсе тенге". Ергазы Таубаев

Финансист Андрей Чеботарев также отмечает, что тенге сохраняет относительную стабильность.

"Тенге возвращается с каникул без значительных изменений – 502,3 за доллар на бирже прямо сейчас и 5,94 тенге за российский рубль. Это уже кажется новой нормой. Однако многое будет зависеть от цен на нефть и динамики мировых валют". Андрей Чеботарев

По мнению аналитиков, к 1 апреля 2025 года курс доллара в Казахстане сохранится в диапазоне 503-505 тенге за доллар. Как отмечают трейдеры Investing.com, все факторы, включая рост цен на нефть, частично поддерживают тенге, однако возможное смягчение санкций против России может привести к увеличению предложения нефти, что снизит темпы укрепления казахстанской валюты.