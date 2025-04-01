Курс доллара снизился на торгах 1 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 503,15 тенге, понизившись на 1,12 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,93 тенге (+0,03).
Курс юаня по итогам утренних торгов понизился до 69,24 тенге (-0,16).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,9-503,5 тенге, евро – по 542-546 тенге, рубли – по 5,79-5,93 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,36%, до 74,50 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,38%, до 71,21 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 504,44 тенге, евро – 545,65 тенге, рубля – 5,95 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 апреля, можно здесь.