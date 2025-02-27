Стоит ли сегодня покупать доллары в Казахстане: анализ и рекомендации

В условиях небывалой экономической неразберихи казахстанцы все чаще задаются вопросом: стоит ли инвестировать в доллары США? Волатильность тенге, нестабильность рынков, противоречивые прогнозы усложняют принятие решений. Разбор ситуации и рекомендации экспертов – в материале Zakon.kz.

Практически все эксперты сходятся в одном: покупать доллары нужно, но делать это надо с умом. Нужно уметь анализировать несколько важных параметров, начиная от прогноза нефтяных котировок и заканчивая динамикой мировых валют, в том числе – российского рубля. Рассмотрим все факторы по порядку.

Индекс доллара (DXY) и его динамика

На 27 февраля 2025 года индекс доллара США (DXY), который отражает силу американской валюты относительно корзины из шести основных валют (евро, канадский доллар, швейцарский франк, фунт стерлингов, шведская крона, йена), составляет 106,64. Это на 0,29% выше по сравнению с предыдущим днем. Однако индекс остается под давлением из-за слабых экономических данных США и неопределенности в торговой политике. Ожидается, что индекс доллара может колебаться в диапазоне 105-108 пунктов в ближайшие месяцы.

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Геополитическая обстановка и валютные рынки

Геополитическая ситуация оказывает значительное влияние на валютные курсы. Недавние заявления президента США о возможном введении тарифов на европейские товары создают дополнительную неопределенность. Кроме того, сохраняется напряженность вокруг ключевых торговых маршрутов, что может повлиять на глобальные цепочки поставок и спрос на доллар. В Казахстане эти факторы могут вызвать дальнейшую волатильность курса тенге.

Прогноз цен на нефть и их влияние

Цена на нефть – один из ключевых факторов, влияющих на курс тенге. Согласно последним прогнозам, средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году ожидается на уровне 80 долларов за баррель. Однако в первом и втором кварталах спрос может быть менее активным, что может оказывать давление на цены. В случае снижения цен на нефть ниже 75 долларов тенге может испытать дополнительное ослабление. Отметим, что сегодня цена на нефть находится на низких уровнях – 72,25 доллара за баррель нефти марки Brent.

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Инфляция в Казахстане: прогноз на март 2025 года

Эксперты AERC ожидают годовую инфляцию на уровне 8,97% вместо ранее прогнозируемых 8,46%, а уровень месячной инфляции – в 0,9%. Ускорение годовой инфляции в марте ожидается на фоне низкой базы прошлого года (низкого значения инфляции в марте 2024 года). А опрос Национального банка среди экспертов показал повышение прогнозов инфляции на 2025 год до 7,5%. Это связано с пересмотром сценарных условий, включая цену на нефть и курс валюты.

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Тенденции по курсу рубля

На российском валютном рынке в феврале 2025 года сложилась уникальная ситуация "переукрепления" курса рубля. 27 февраля курс доллара опустился до 85,9279 рублей, что является минимумом с августа 2024 года. По мнению российского аналитика Александра Потавина, это временный эффект, связанный с рядом факторов:

максимальные цены на российское экспортное сырье в начале года; надежды на урегулирование геополитического конфликта в Украине; сделки кэрри-трейд по паре юань/рубль; возврат валюты во внутренний контур.

"Курс доллара должен находиться ближе к 100 рублям, при этом покупка валюты при курсе ниже 90 рублей может быть выгодной. Прогнозируется восстановление курса доллара в район 105-107 рублей к концу 2025 года". Александр Потавин

Фото: investing

Мнение казахстанского эксперта

Аналитик финансовой компании Арсен Темирбаев рекомендует подходить к вопросу инвестиций в валюту с учетом финансовых целей.

"С учетом высокой инфляции и возможного ослабления тенге в ближайшие месяцы покупка долларов может быть оправданной мерой для сохранения сбережений. Однако не стоит вкладывать все средства в одну валюту. Лучшим решением будет диверсификация активов, включая евро, золото и другие инструменты". Арсен Темирбаев

Рекомендации для казахстанцев

Финансист предлагает гражданам, размышляющим, вложить средства в доллары или нет, следующие рекомендации.

Определите личные финансовые цели. Если в ближайшее время вам понадобятся доллары (например, для поездки за границу или оплаты товаров и услуг), приобретение валюты может быть оправданным шагом.

Диверсифицируйте активы. Не стоит полагаться исключительно на доллар – рассмотрите также инвестиции в евро, золото или другие стабильные активы.

Следите за экономическими показателями. Курсы валют, инфляция, цены на нефть – все это влияет на динамику тенге. Регулярный анализ поможет принимать более взвешенные решения.

Консультируйтесь с профессионалами. Перед тем как конвертировать крупные суммы в иностранную валюту, имеет смысл обратиться к финансовым консультантам для персонализированных рекомендаций.

Так стоит ли сейчас покупать доллары?

В условиях высокой инфляции, нестабильности нефтяных цен и волатильности мировых рынков доллар в любом варианте остается привлекательным инструментом защиты сбережений. Однако для долгосрочных накоплений стоит рассмотреть другие инструменты. Если ваш горизонт инвестирования составляет несколько лет, лучшим вариантом будет комбинация валют и активов, чтобы снизить риски. Но и долларовые инвестиции на более короткое время тоже имеют смысл, считает эксперт.

Анализ: выгодно ли было бы купить доллары год назад?

Допустим, вы купили 10 000 долларов США 27 февраля 2024 года по курсу 449,96 тенге за доллар и продали их 27 февраля 2025 года по курсу 501.28 тенге за доллар. Ваша прибыль составила бы:

10 000 × (501.28 − 449,96) = 513 200 тенге.

В пересчете на доллары:

513 200 ÷ 501.28 ≈ 1 023,77 долларов.

Таким образом, покупка долларов год назад принесла бы доход около 1023 доллара на разнице курсов.

Подводя итоги, отметим, что покупка долларов в Казахстане – это вопрос индивидуальных целей и рисков. В краткосрочной перспективе доллар может быть полезным инструментом для защиты от инфляции и нестабильности тенге. Однако для долгосрочных накоплений разумнее диверсифицировать сбережения.

Ранее мы рассказали, почему в Казахстане медленно падает курс доллара.