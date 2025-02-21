Золотая лихорадка 2025: Трамп толкает цены к небесам, Казахстан готовится к новому рекорду

Мировой рынок золота охватила настоящая золотая лихорадка. На фоне геополитической нестабильности и решительной политики администрации Трампа цены взлетели до невиданных высот, пробив отметку в 2 970 долларов за тройскую унцию (31,1034768 грамма), сообщает Zakon.kz.

Утром, 21 февраля 2025 года, цена золота несколько опустилась, остановившись на отметке 2 941,06 долларов за унцию. Тем не менее, аналитики переписывают прогнозы, а инвесторы спешат вкладываться в драгоценный металл, видя в нем надежную защиту от экономических штормов. Казахстан тоже не остается в стороне от этого "золотого ралли".

Трамп – главный драйвер роста?

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовалось усилением торговых войн и политической неопределенностью. Угрозы введения новых импортных пошлин вызвали панику на рынках, заставив инвесторов искать убежище в золоте, – отмечает ведущий аналитик Goldman Sachs Шебнем Калемли-Озджан.

"Политика Трампа – это как ветер для костра, раздувающий цены на золото. Инвесторы реагируют на каждое его слово, и это создает волатильность на рынках". Шебнем Калемли-Озджан

В результате, многие трейдеры начали активно скупать фьючерсы на золото, что только усилило его рост.

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Мировой спрос бьет рекорды

Центральные банки по всему миру продолжают активно скупать золото, стремясь диверсифицировать свои резервы и защититься от инфляции. По прогнозам, ежемесячный спрос со стороны центробанков может достигать 50 тонн. Это явление наблюдается уже несколько кварталов подряд, и оно не собирается останавливаться, – добавляет аналитик международной инвестиционной компании Ирина Соловьева.

"Центральные банки понимают, что в условиях нестабильности традиционные валютные резервы могут обесцениться, поэтому они увеличивают долю золота в своих активах". Ирина Соловьева

Казахстан готовится к "золотой лихорадке"

В Казахстане цены на золото также бьют рекорды. В феврале 2025 года стоимость грамма 24K золота достигла 47 448,59 тенге (рост 885 тенге только за два дня!), а с начала года драгоценный металл подорожал на 6,28%. Ослабление тенге и высокая инфляция делают золото особенно привлекательным для казахстанских инвесторов.

По данным Национального банка Казахстана, спрос на золото со стороны населения увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом. Казахстанцы все больше осознают важность защиты своих сбережений от инфляции и экономических рисков, – говорит экономист Нурлан Жанибеков.

"Золото становится не только инвестиционным инструментом, но и способом сохранить капитал". Нурлан Жанибеков

Остановятся ли цены на золото?

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на золото в 2025 году. Goldman Sachs не исключает, что стоимость унции может взлететь до 3 100 долларов, а при самом пессимистичном сценарии – и до 3300 долларов. Казахстанским инвесторам стоит готовиться к тому, что к концу года грамм золота может стоить 51 000–55 000 тенге.

"Мы ожидаем, что мировые цены на золото будут продолжать расти под давлением геополитических факторов и высокой инфляции. Казахстан будет следовать за глобальными трендами, и местные инвесторы должны быть готовы к этому". Ирина Соловьева

Золото – это не просто драгоценный металл. Это символ стабильности и уверенности в завтрашнем дне. В эпоху глобальной неопределенности золото становится самым надежным активом, способным пережить любые экономические потрясения. Инвесторы по всему миру продолжают делать ставку на этот драгоценный металл как на защиту от нестабильности финансовых рынков и инфляционных рисков, - резюмирует эксперт.

Ранее мы сообщали, что Казахстан, по данным Trading Economics, входит в десятку стран с самыми большими запасами золота. На начало 2025 года имеет 295,4 тонны золота, что составляет сумму в 23 844 миллиона долларов США (данные Нацбанка РК).