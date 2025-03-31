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Финансы

В Казахстане усовершенствовали государственную образовательную накопительную систему

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 09:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением АРРФР от 20 марта 2025 года внесены изменения в Правила расчета расчетной суммы по договору образовательного накопительного страхования, расчета и порядка осуществления страховых выплат, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Страховая выплата рассчитывается исходя из страховой премии (взносов), начисленной премии государства, стартового образовательного капитала и инвестиционного дохода.

Для премии государства принимается расчетная сумма, которая определяется исходя из сформированного страхового резерва по договору страхования с учетом страховых премий (страховых взносов), стартового образовательного капитала, инвестиционного дохода, начисленных премий государства прошлых периодов.

В связи с внедрением программы "Келешек" уточняется порядок определения расчетной суммы по договорам страхования в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).


Теперь сумма накоплений дополнена единовременным стартовым образовательным капиталом от государства (60 МРП (235 920 тенге в 2025 году) – для всех, 120 МРП (471 840 тенге) – для детей-сирот, который также будет инвестироваться и на который будет начисляться инвестиционный доход.

Это позволит увеличить общий размер накоплений для оплаты образовательных услуг и улучшит условия для участников ГОНС.

Постановление вводится в действие с 8 апреля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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