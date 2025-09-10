#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Право

В Казахстане обновили систему государственного планирования

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:32 Фото: freepik
Постановлением правительства от 15 августа 2025 года внесены изменения в Систему государственного планирования в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, Система государственного планирования изложена в новой редакции.

Система государственного планирования – это комплекс взаимосвязанных компонентов, состоящих из документов на долгосрочный (свыше 5 лет) и среднесрочный (от года до 5 лет включительно) периоды, участников, принципов и элементов управления процессами и данными.

Государственное планирование охватывает деятельность по формированию мер, способов достижения результатов и решению задач по социально-экономическому развитию, повышению благосостояния граждан, укреплению национальной безопасности страны и оптимальному распределению ресурсов.

Основными принципами Системы государственного планирования являются:

  • человекоцентричность – направленность целей, задач и индикаторов результатов на улучшение качества жизни и повышение благосостояния населения;
  • прозрачность – открытость и доступность документов Системы государственного планирования, а также итогов их реализации посредством публикации на официальных интернет-ресурсах, за исключением положений, содержащих информацию ограниченного доступа;
  • результативность (приоритет сущности над формой) – главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению;
  • эффективность – достижение целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов на основе современных технологических решений с наименьшими затратами ресурсов;
  • согласованность – скоординированная деятельность участников системы, обеспечивающая достижение результатов;
  • реалистичность – определение целей и задач, исходя из возможностей их достижения в установленные сроки, с учетом рисков и ресурсных ограничений в среднесрочном периоде;
  • управленческая ответственность – недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам, в том числе при риске недостижения целевых индикаторов и показателей результатов;
  • преемственность – последовательность в разработке и реализации документов стратегического планирования участниками государственного планирования с учетом результатов реализации ранее принятых документов государственного планирования и этапов реализации документов государственного планирования на долгосрочный период;
  • управленческая гибкость – самостоятельность участников в выборе и пересмотре подходов достижения целей и задач;
  • обоснованность – наличие достоверных и объективных оснований для разработки документов Системы государственного планирования (цели, целевые индикаторы, задачи, показатели промежуточных и конечных результатов) с учетом внешней среды (политической, экономической, экологической), оценки внутреннего потенциала (ресурсы, компетенция) и возможных рисков. 

Процессами Системы государственного планирования являются разработка, реализация, мониторинг, а также корректировка ее документов.

Разрабатываемые документы Системы государственного планирования должны соответствовать следующим требованиям:

  • обоснованность разработки отдельного документа, реалистичность выбранных целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов;
  • включение целевых индикаторов, показателей результатов, мероприятий, направленных на повышение качества жизни, благосостояния и социального благополучия населения, таких как создание рабочих мест с приоритетом на постоянные, привлечение инвестиций, развитие человеческого капитала, внедрение искусственного интеллекта и цифровой трансформации и иные;
  • направленность предлагаемых мероприятий на достижение целей и задач документа;
  • установление реальных сроков достижения целевых индикаторов и показателей результатов;
  • обеспеченность финансово-экономическими (в том числе внебюджетными), материально-техническими, трудовыми ресурсами для реализации документа.

Реализацией является процесс достижения заданных в документах Системы государственного планирования целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов.

Управление процессом реализации документов Системы государственного планирования предусматривает применение проектирования, проектного управления, выстраивание коммуникаций, осуществление мониторинга реализации документов Системы государственного планирования с принятием мер, направленных на реализацию системы управления рисками и механизмов реагирования для обеспечения своевременной и качественной реализации документов.

При реализации документов Системы государственного планирования могут применяться методы и подходы проектного управления в установленном законодательством порядке.

Для управления стратегическими целями и задачами, определяемыми документами Системы государственного планирования, осуществляется декомпозиция ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов и показателей результатов центральными государственными и местными исполнительными органами.

В процессе реализации документов Системы государственного планирования должны быть обеспечены:

  • согласованность в межведомственном взаимодействии;
  • ориентация на достижение заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;
  • сбалансированность финансовых, трудовых и других ресурсов.

В процессе реализации документы Системы государственного планирования могут корректироваться.

Корректировка проводится путем внесения изменений и дополнений в документы Системы государственного планирования с учетом результатов проведенного мониторинга.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Субсидии на модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры: как рассматриваются заявки
Право
09:39, Сегодня
Субсидии на модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры: как рассматриваются заявки
За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года
Право
17:16, 09 сентября 2025
За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года
В органах госдоходов появится сервисная группа для работы с некоторыми налогоплательщиками
Право
16:10, 09 сентября 2025
В органах госдоходов появится сервисная группа для работы с некоторыми налогоплательщиками
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: