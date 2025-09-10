В Казахстане обновили систему государственного планирования

Постановлением правительства от 15 августа 2025 года внесены изменения в Систему государственного планирования в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, Система государственного планирования изложена в новой редакции.

Система государственного планирования – это комплекс взаимосвязанных компонентов, состоящих из документов на долгосрочный (свыше 5 лет) и среднесрочный (от года до 5 лет включительно) периоды, участников, принципов и элементов управления процессами и данными.

Государственное планирование охватывает деятельность по формированию мер, способов достижения результатов и решению задач по социально-экономическому развитию, повышению благосостояния граждан, укреплению национальной безопасности страны и оптимальному распределению ресурсов.

Основными принципами Системы государственного планирования являются:

человекоцентричность – направленность целей, задач и индикаторов результатов на улучшение качества жизни и повышение благосостояния населения;

прозрачность – открытость и доступность документов Системы государственного планирования, а также итогов их реализации посредством публикации на официальных интернет-ресурсах, за исключением положений, содержащих информацию ограниченного доступа;

результативность (приоритет сущности над формой) – главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению;

эффективность – достижение целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов на основе современных технологических решений с наименьшими затратами ресурсов;

согласованность – скоординированная деятельность участников системы, обеспечивающая достижение результатов;

реалистичность – определение целей и задач, исходя из возможностей их достижения в установленные сроки, с учетом рисков и ресурсных ограничений в среднесрочном периоде;

управленческая ответственность – недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам, в том числе при риске недостижения целевых индикаторов и показателей результатов;

преемственность – последовательность в разработке и реализации документов стратегического планирования участниками государственного планирования с учетом результатов реализации ранее принятых документов государственного планирования и этапов реализации документов государственного планирования на долгосрочный период;

управленческая гибкость – самостоятельность участников в выборе и пересмотре подходов достижения целей и задач;

обоснованность – наличие достоверных и объективных оснований для разработки документов Системы государственного планирования (цели, целевые индикаторы, задачи, показатели промежуточных и конечных результатов) с учетом внешней среды (политической, экономической, экологической), оценки внутреннего потенциала (ресурсы, компетенция) и возможных рисков.

Процессами Системы государственного планирования являются разработка, реализация, мониторинг, а также корректировка ее документов.

Разрабатываемые документы Системы государственного планирования должны соответствовать следующим требованиям:

обоснованность разработки отдельного документа, реалистичность выбранных целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов;

включение целевых индикаторов, показателей результатов, мероприятий, направленных на повышение качества жизни, благосостояния и социального благополучия населения, таких как создание рабочих мест с приоритетом на постоянные, привлечение инвестиций, развитие человеческого капитала, внедрение искусственного интеллекта и цифровой трансформации и иные;

направленность предлагаемых мероприятий на достижение целей и задач документа;

установление реальных сроков достижения целевых индикаторов и показателей результатов;

обеспеченность финансово-экономическими (в том числе внебюджетными), материально-техническими, трудовыми ресурсами для реализации документа.

Реализацией является процесс достижения заданных в документах Системы государственного планирования целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов.

Управление процессом реализации документов Системы государственного планирования предусматривает применение проектирования, проектного управления, выстраивание коммуникаций, осуществление мониторинга реализации документов Системы государственного планирования с принятием мер, направленных на реализацию системы управления рисками и механизмов реагирования для обеспечения своевременной и качественной реализации документов.

При реализации документов Системы государственного планирования могут применяться методы и подходы проектного управления в установленном законодательством порядке.

Для управления стратегическими целями и задачами, определяемыми документами Системы государственного планирования, осуществляется декомпозиция ключевых национальных индикаторов, целевых индикаторов и показателей результатов центральными государственными и местными исполнительными органами.

В процессе реализации документов Системы государственного планирования должны быть обеспечены:

согласованность в межведомственном взаимодействии;

ориентация на достижение заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов;

сбалансированность финансовых, трудовых и других ресурсов.

В процессе реализации документы Системы государственного планирования могут корректироваться.

Корректировка проводится путем внесения изменений и дополнений в документы Системы государственного планирования с учетом результатов проведенного мониторинга.

Постановление вводится в действие со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.