Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 546,36 тенге, евро – 630,44 тенге, рубля – 6,7 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 539,5 тенге, продажи – 546,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 618,4 тенге, продажи – 628,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,58 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 541,1 тенге, продажи – 544,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 619,5 тенге, продажи – 626,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,53 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 540,7 тенге, продажи – 543,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 621,7 тенге, продажи – 628,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,56 тенге, продажи – 6,64 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.