Рост или новое падение: какой будет цена нефти в апреле 2025 года

Апрель может стать месяцем больших перемен на нефтяном рынке. После мартовского минимума в 68 долларов за баррель котировки Brent пытаются восстановиться, но встречают множество препятствий: от решений ОПЕК+ до глобальных санкций и торговых войн, сообщает Zakon.kz.

Смогут ли цены вернуться к 80 долларам или нас ждет новое снижение? Анализируем ключевые факторы.

Разброс прогнозов: от 50 до 70

Мнения экспертов расходятся. Goldman Sachs снизил прогноз по цене Brent, предрекая на конец 2025 года 71 доллар за баррель, ожидая замедления роста спроса и увеличения поставок со стороны ОПЕК+. WTI, по их прогнозам, к концу года будет стоить около 67 долларов за баррель.

JPMorgan прогнозирует среднюю цену Brent на уровне 61 доллара за баррель в 2025 году, с возможным снижением до 50, если США продолжат давление на поставщиков нефти. Morgan Stanley и Bank of America также пересмотрели свои прогнозы, предполагая, что нефть во второй половине 2025 года может опуститься до 60 долларов за баррель.

При этом в Goldman Sachs считают, что в ближайшие месяцы цена Brent останется выше 70 долларов за баррель, хотя теперь не рассматривают этот уровень как нижнюю границу возможного диапазона. Среди факторов риска – возможное введение новых торговых пошлин и более длительное увеличение добычи ОПЕК+.

5 апреля состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где могут подтвердить планы постепенного увеличения добычи. Однако на фоне недовыполнения квот по ее сокращению рядом стран влияние этого решения на рынок может оказаться ограниченным.

Фото: investing

Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent составляют 73,26 доллара за баррель (суточный рост 0,5%).

Brent начнет как "медведь", но выйдет "быком"

Пока США на пороге фискального сжатия, другие страны, обладающие более "легким" балансом, осознали, что сокращение оборонных расходов США может серьезно повлиять на их собственную безопасность, отмечает руководитель аналитической группы Эльдар Шамсутдинов. ЕС уже объявил о планах увеличить оборонные расходы на 800 млрд евро, а Китай готов разогнать бюджетный дефицит до 4% ВВП.

На фоне этой смены фискальных приоритетов меняются и глобальные тренды в энергетике и технологиях:

ОПЕК+ согласилась наращивать добычу нефти;

возможное перемирие между Россией и Украиной может обрушить цены на СПГ;

энергетическое преимущество США снижается из-за роста внутренних цен на энергоносители;

добыча нефти в Венесуэле может упасть с окончанием освобождений от санкций;

возможное возвращение к политике "максимального давления" на Иран остается фактором роста цен, который сложно точно оценить.

Мировые цены на энергоносители могут снизиться в краткосрочной перспективе на фоне ухудшения макроэкономических условий до тех пор, пока не проявится "поддержка Трампа", "поддержка ФРС" или "поддержка OПЕК+", подчеркивает эксперт.

"Brent может начать этот цикл как "медведь", но выйти из него "быком". Эльдар Шамсутдинов

Дело в том, что картель заинтересован в балансе цены на нефть: если нефть слишком дешевая, то страны – участники картеля страдают от бюджетного дефицита, если цены очень высокие, то это стимулирует сланцевиков в США, Канаду и другие страны вне OПЕК увеличивать добычу.

"Мы понижаем наш прогноз по Brent до 70 долларов в этом году". Эльдар Шамсутдинов

В апреле решится многое

Апрель 2025 года станет ключевым месяцем для определения дальнейшего тренда на рынке нефти, полагает финансовый аналитик Расул Ниязов.

Технические индикаторы сигнализируют о возможном росте цен, однако фундаментальные факторы – торговые войны, политика ОПЕК+ и экономические прогнозы – создают серьезные риски, отмечает он.

"В базовом сценарии нефть Brent может стабилизироваться в диапазоне 70-75 долларов за баррель, но возможны и более резкие колебания в зависимости от развития геополитической обстановки". Расул Ниязов

Какая нужна цена нефти для экономики Казахстана?

Экономика Казахстана во многом зависит от нефтяных доходов, которые составляют значительную часть государственного бюджета. Для поддержания макроэкономической стабильности стране необходима цена нефти на уровне не ниже 75 долларов за баррель – именно такая цифра заложена в республиканский бюджет 2025 года.

При падении ниже этого уровня бюджетное наполнение может оказаться под угрозой, что приведет к дефициту бюджета и необходимости пересмотра государственных расходов.

Ранее мы рассказали, выдержит ли экономика Казахстана возможное падение цен на нефть.