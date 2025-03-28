Выдержит ли экономика Казахстана падение цен на нефть – прогноз финансистов
Глобальные тренды: США, Европа и влияние на рынки
Согласно исследованию BofA Global Research (аналитическое подразделение Bank of America. – Прим. ред.), наблюдается резкое изменение настроений инвесторов. Отмечается снижение доверия к фондовому рынку США на фоне торговых войн и роста инфляции, а также рост привлекательности европейских активов. Институциональные инвесторы увеличивают вложения в облигации и наличные активы, ожидая коррекции рынков.
На прошедшей недавно конференции Global Industrials Conference в Лондоне опрошенные компании отметили:
- оптимизм в отношении Европы, особенно в сфере инфраструктуры;
- осторожность в США – неопределенность в политике и влияние тарифов заставляют бизнес откладывать инвестиции;
- продолжающиеся проблемы в цепочках поставок, особенно в гражданской авиации.
Что будет с ценами на нефть?
Анализ исторических данных показывает, что с 2019 года цены на нефть демонстрировали резкие скачки, связанные с пандемией COVID-19, политическими конфликтами и изменением баланса спроса и предложения. Однако прогноз указывает на тенденцию снижения цен на нефть и в 2025 году:
- во II квартале 2025 года ожидаемая цена WTI – 65 долларов за баррель, Brent – 69 долларов за баррель;
- в IV квартале 2025 года – WTI – 65 долларов за баррель, Brent – 69 долларов за баррель;
- в I квартале 2026 года – WTI – 67 долларов за баррель, Brent – 71 доллар за баррель.
Что же влияет на такие прогнозы? Среди ключевых факторов:
- замедление роста мировой экономики, снижающее спрос на нефть;
- рост добычи в странах ОПЕК+ и США, оказывающий давление на цены;
- переход на альтернативные источники энергии, который постепенно снижает зависимость мировой экономики от нефти.
Несмотря на это, цены остаются на достаточно высоком уровне, что позволяет нефтедобывающим странам сохранять рентабельность, отмечено в исследовании.
Фото: bofa
Тенге под давлением: как изменится курс?
Казахстанский тенге в последние годы испытывает значительное, в основном, макроэкономическое давление. Согласно прогнозу, пара USD/KZT продолжит умеренное ослабление (средний курс):
- II квартал 2025 года – 480
- III квартал 2025 года – 490
- IV квартал 2025 года – 500
- I квартал 2026 года – 505
Фото: bofa
Причины ослабления указываются следующие:
- давление внешних факторов – укрепление доллара США и снижение цен на нефть;
- инфляционные процессы внутри страны, требующие адаптации монетарной политики;
- геополитическая нестабильность, влияющая на потоки капитала.
Несмотря на это, власти Казахстана предпринимают шаги для стабилизации курса, включая валютные интервенции и контроль над инфляцией, считают эксперты.
"Один раз – и достаточно"
7 марта 2025 года Национальный банк РК повысил базовую ставку с 15,25 до 16,5 процента годовых. По официальному заявлению регулятора, причиной столь резкого ужесточения политики стало ускорение инфляции, а также необходимость предотвратить еще более жесткие меры в будущем.
Руководитель аналитической группы Эльдар Шамсутдинов считает, что эксперты Bank of America рассматривают это повышение в рамках стратегии "один раз и достаточно".
"В их базовом сценарии регулятор сохранит ставку без изменений минимум до III квартала 2025 года, чтобы дождаться полной передачи эффекта от роста инфляции в ожидания и заголовочные показатели. При отсутствии новых инфляционных шоков ставка может быть снижена во втором полугодии 2025 года в несколько шагов, вернувшись к уровню 15,25%".Эльдар Шамсутдинов
Налоговая реформа: новые условия для бизнеса
Дополнительным фактором влияния на экономику станет налоговая реформа, параметры которой продолжают обсуждаться. По предварительным данным, Казахстан может перейти на дифференцированную ставку НДС, которая составит 16% для отдельных секторов. Ожидается, что повышение налога принесет бюджету дополнительно 2,2 триллиона тенге, однако власти также готовят компенсирующие меры для поддержки бизнеса.
В целом аналитики прогнозируют уверенный рост экономики Казахстана в ближайшие годы. Основные макроэкономические показатели:
- рост ВВП в 2024 году – 4,8%, в 2025 году – 5,2%, а в 2026 году – 5,5%;
- инфляция постепенно замедлится – с 8,7% в 2024 году до 5,5% в 2026 году;
- ключевая процентная ставка снизится с 15,25% в 2024 году до 12% в 2026 году;
- фискальный баланс останется в минусе, но с улучшением – с -2,4% ВВП в 2024 году до -2,2% в 2026 году.
Ранее мы сообщили, что другой финансовый конгломерат из США – Citigroup Inc – обнародовал другой прогноз, согласно которому экономика Казахстана в 2025 году может продемонстрировать ускоренный рост, достигнув 5,1% по сравнению с 4,5% в 2024 году. При этом инфляция, как ожидают эксперты, останется на повышенном уровне, составив 11,8% в 2025 году, с последующим снижением до 10,4% в 2026 году.