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Финансы

Выдержит ли экономика Казахстана падение цен на нефть – прогноз финансистов

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
Международные аналитики ожидают в ближайшие годы умеренное снижение стоимости нефти, ослабление тенге, но при этом предрекают стабильный рост экономики Казахстана. Какие факторы лежат в основе этих прогнозов – в материале Zakon.kz.

Глобальные тренды: США, Европа и влияние на рынки

Согласно исследованию BofA Global Research (аналитическое подразделение Bank of America. – Прим. ред.), наблюдается резкое изменение настроений инвесторов. Отмечается снижение доверия к фондовому рынку США на фоне торговых войн и роста инфляции, а также рост привлекательности европейских активов. Институциональные инвесторы увеличивают вложения в облигации и наличные активы, ожидая коррекции рынков.

На прошедшей недавно конференции Global Industrials Conference в Лондоне опрошенные компании отметили:

  • оптимизм в отношении Европы, особенно в сфере инфраструктуры;
  • осторожность в США – неопределенность в политике и влияние тарифов заставляют бизнес откладывать инвестиции;
  • продолжающиеся проблемы в цепочках поставок, особенно в гражданской авиации.

Что будет с ценами на нефть?

Анализ исторических данных показывает, что с 2019 года цены на нефть демонстрировали резкие скачки, связанные с пандемией COVID-19, политическими конфликтами и изменением баланса спроса и предложения. Однако прогноз указывает на тенденцию снижения цен на нефть и в 2025 году:

  • во II квартале 2025 года ожидаемая цена WTI – 65 долларов за баррель, Brent – 69 долларов за баррель;
  • в IV квартале 2025 года – WTI – 65 долларов за баррель, Brent – 69 долларов за баррель;
  • в I квартале 2026 года – WTI – 67 долларов за баррель, Brent – 71 доллар за баррель.

Что же влияет на такие прогнозы? Среди ключевых факторов:

  • замедление роста мировой экономики, снижающее спрос на нефть;
  • рост добычи в странах ОПЕК+ и США, оказывающий давление на цены;
  • переход на альтернативные источники энергии, который постепенно снижает зависимость мировой экономики от нефти.

Несмотря на это, цены остаются на достаточно высоком уровне, что позволяет нефтедобывающим странам сохранять рентабельность, отмечено в исследовании.

Фото: bofa

Тенге под давлением: как изменится курс?

Казахстанский тенге в последние годы испытывает значительное, в основном, макроэкономическое давление. Согласно прогнозу, пара USD/KZT продолжит умеренное ослабление (средний курс):

  • II квартал 2025 года – 480
  • III квартал 2025 года – 490
  • IV квартал 2025 года – 500
  • I квартал 2026 года – 505

Фото: bofa

Причины ослабления указываются следующие:

  • давление внешних факторов – укрепление доллара США и снижение цен на нефть;
  • инфляционные процессы внутри страны, требующие адаптации монетарной политики;
  • геополитическая нестабильность, влияющая на потоки капитала.

Несмотря на это, власти Казахстана предпринимают шаги для стабилизации курса, включая валютные интервенции и контроль над инфляцией, считают эксперты.

"Один раз – и достаточно"

7 марта 2025 года Национальный банк РК повысил базовую ставку с 15,25 до 16,5 процента годовых. По официальному заявлению регулятора, причиной столь резкого ужесточения политики стало ускорение инфляции, а также необходимость предотвратить еще более жесткие меры в будущем.

Руководитель аналитической группы Эльдар Шамсутдинов считает, что эксперты Bank of America рассматривают это повышение в рамках стратегии "один раз и достаточно".

"В их базовом сценарии регулятор сохранит ставку без изменений минимум до III квартала 2025 года, чтобы дождаться полной передачи эффекта от роста инфляции в ожидания и заголовочные показатели. При отсутствии новых инфляционных шоков ставка может быть снижена во втором полугодии 2025 года в несколько шагов, вернувшись к уровню 15,25%".Эльдар Шамсутдинов

Налоговая реформа: новые условия для бизнеса

Дополнительным фактором влияния на экономику станет налоговая реформа, параметры которой продолжают обсуждаться. По предварительным данным, Казахстан может перейти на дифференцированную ставку НДС, которая составит 16% для отдельных секторов. Ожидается, что повышение налога принесет бюджету дополнительно 2,2 триллиона тенге, однако власти также готовят компенсирующие меры для поддержки бизнеса.

В целом аналитики прогнозируют уверенный рост экономики Казахстана в ближайшие годы. Основные макроэкономические показатели:

  • рост ВВП в 2024 году – 4,8%, в 2025 году – 5,2%, а в 2026 году – 5,5%;
  • инфляция постепенно замедлится – с 8,7% в 2024 году до 5,5% в 2026 году;
  • ключевая процентная ставка снизится с 15,25% в 2024 году до 12% в 2026 году;
  • фискальный баланс останется в минусе, но с улучшением – с -2,4% ВВП в 2024 году до -2,2% в 2026 году.

Ранее мы сообщили, что другой финансовый конгломерат из США – Citigroup Inc – обнародовал другой прогноз, согласно которому экономика Казахстана в 2025 году может продемонстрировать ускоренный рост, достигнув 5,1% по сравнению с 4,5% в 2024 году. При этом инфляция, как ожидают эксперты, останется на повышенном уровне, составив 11,8% в 2025 году, с последующим снижением до 10,4% в 2026 году. 

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Андрей Валентинов
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