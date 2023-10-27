Нормы финансирования научных организаций утвердили в Казахстане

Министр науки и высшего образования подписал приказ от 18 октября 2023 года "Об утверждении норм финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования", сообщает Zakon.kz.

Приказом установлено, что нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, предусмотрены для государственных научных организаций и научных организаций со стопроцентным участием государства, осуществляющих фундаментальные исследования в области археологии, астрономии, астрофизики, атомной энергии, востоковедения, искусства, истории, культуры, литературы, математики и механики, образования, политологии, религиоведения, социологии, философии, этнологии, языкознания и включенных в утвержденный уполномоченным органом в области науки соответствующий перечень.

При этом финансирование включает расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда, проведение фундаментальных научных исследований на срок не более 5 лет.

Расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества включают в себя:

оплату коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление, канализация, вентиляция);

оплату услуг связи и универсальных услуг связи;

аренду транспорта;

затраты на приобретение товаров, относящихся к основным средствам, расходных материалов, приобретение прочих товаров, прочие текущие затраты, затраты на охранные услуги;

износ (амортизация) основных средств, используемых в научной и (или) научно-технической деятельности, текущий ремонт здания, оборудования;

аренду помещений для размещения производственного, административного и обслуживающего персонала, лабораторий и иных помещений (виварий, складские помещения, архив, библиотека, хранилище для дальнейших исследовательских работ), используемых для выполнения фундаментальных научных исследований, в случае их отсутствия на балансе организации.

Данные расходы определяются согласно нормативам, определенным для потребления коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета, а также в соответствии с механизмом проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, АО и ТОО с государственным участием.

Расходы по оплате труда

Расходы по оплате труда административного и обслуживающего персонала научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, включают оплату труда, в том числе компенсационные выплаты, доплаты и надбавки руководителей, специалистов.

Указанные расходы для государственных предприятий на праве оперативного управления определяются в соответствии с постановлением правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

Для РГП на ПХВ, АО, некоммерческих АО, ТОО расходы на оплату труда определяются в размере минимальной оплаты в соответствии с указанным ранее постановлением, сверх минимальной оплаты за счет собственных доходов в соответствии с законами "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "Об акционерных обществах", "О государственном имуществе".

Расходы по оплате труда научных сотрудников научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, включают оплату труда, в том числе пособие для оздоровления, доплаты и надбавки, и определяются в соответствии с Трудовым кодексом, законом "О науке" и утвержденным штатным расписанием, а также соглашениями, трудовым, коллективным договорами и актами работодателя.

Налоги и соцотчисления отчисляются в соответствии с Налоговым, Социальным кодексами, а также законом "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Расходы на научные исследования

Расходы на проведение фундаментальных научных исследований включают:

служебные командировки;

прочие услуги и работы – услуги научных лабораторий коллективного пользования, иных лабораторий, прочих организаций, субъектов предпринимательства, необходимые для выполнения фундаментальных научных исследований, в т.ч. организационные взносы для участия в конференциях;

приобретение расходных материалов;

приобретение оборудования и (или) программного обеспечения;

научно-организационное сопровождение – расходы на публикации, патентование и приобретение аналитических материалов;

аренду оборудования и техники, используемых в выполнении фундаментальных научных исследований;

эксплуатационные расходы оборудования и техники, в том числе связанные с их пуско-наладкой и содержанием.

При этом расходы на служебные командировки определяются правилами возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства, а также правилами о служебных командировках в пределах Казахстана работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета.

Все остальные виды расходов формируются по фактическим затратам с приложением подтверждающих документов.

Приказ введен в действие 18 октября 2023 года.