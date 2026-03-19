#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

"Вообще-то приличные деньги": Токаев назвал объем финансирования науки в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 17:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
19 марта 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в КазНУ имени аль-Фараби встречу с научной общественностью, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении он отметил, что сегодня между государствами обостряется конкуренция в сфере научно-технологического развития.

"Если мы хотим, чтобы наша страна динамично развивалась, мы должны уделять приоритетное внимание внедрению цифровизации и искусственного интеллекта. Для меня, как президента, это одна из важнейших целей. В целом в этой области в последнее время сделано немало, но нам еще многое предстоит осуществить. За последние 5 лет объем инвестиций в науку увеличился в 6 раз. В нашей стране растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с реальным производством. По данным правительства, в настоящее время запущено более 200 коммерческих проектов. Таким образом, постепенно формируется экосистема "Университет – исследования – инновации – коммерция". Создаются наукограды, начато строительство технопарков и центров инжиниринга. Заметны позитивные тенденции, которых в области науки не было много лет. Вы активно участвуете в этой очень важной работе, за что выражаю всем вам искреннюю признательность".Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что в соответствии с новой Конституцией Казахстан признает развитие образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

Как он отметил, из этого следует, что развитие университетов и их исследовательской инфраструктуры, а также поддержка научных кадров должны быть не просто одной из текущих задач правительства, а исполнением требований Основного закона.

"В Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. Это очень большой академический корпус. Особенно радует омоложение научной среды, возраст почти половины казахстанских ученых не превышает 40 лет. Преемственность поколений позволяет науке, как минимум, соответствовать духу и требованиям стремительно развивающегося мира. Я сохраняю оптимизм по поводу будущего казахской науки, хотя, имея опыт изучения международной практики, далек от идеализации нынешнего состояния науки в нашей стране и тем более от "головокружения от успехов". То есть инфраструктура и, главное, люди для развития науки у нас имеются. Перед нами, и правительством, и научным сообществом, стоит общая цель стратегического характера – создать более эффективную научную среду, стимулировать инновации в экономической сфере, максимально приблизить науку к производству. Здесь, откровенно говоря, немало вопросов, требующих самого скорого решения", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Кроме того, глава государства считает, что финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритизации расходования средств.

"Государство за последние шесть лет кратно увеличило финансирование науки. Ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов. Это вообще-то приличные деньги для Казахстана. Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция – это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе. Отсутствуют жесткие фильтры и преграды, которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств. Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации".Касым-Жомарт Токаев

Токаев уже успел ознакомиться с научным потенциалом Казахского национального университета имени аль-Фараби. Об этом читайте по следующей ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: