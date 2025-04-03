Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 503,05 тенге, евро – 542,99 тенге, рубля – 5,98.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 507 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 545 тенге, продажи – 552 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 500,9 тенге, продажи – 503,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 547 тенге, продажи – 551 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,83 тенге, продажи – 5,97 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 545 тенге, продажи – 550 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,87 тенге, продажи – 5,92 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.