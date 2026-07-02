Токаев обсудил с главой ЕБРР новые инвестиции в экономику Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 2 июля 2026 года, принял президента Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе встречи, состоявшейся в рамках 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов, были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и финансового института на ближайшие годы.

Президент выразил признательность руководству ЕБРР за вклад в экономическое развитие нашей страны.

"Нас связывают отношения стратегического партнерства. Казахстан является одним из ключевых государств – партнеров банка, и такое сотрудничество полностью соответствует нашей долгосрочной политике. Наше взаимодействие успешно развивается уже на протяжении многих лет", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как было подчеркнуто, за последние тридцать лет банк инвестировал в Казахстан более 11 млрд евро в рамках 354 проектов. Благодаря этому Казахстан стал одним из крупнейших партнеров ЕБРР в регионе.

На сегодняшний день портфолио института развития в Казахстане включает 131 проект общей стоимостью более 3,1 млрд евро.

Также глава государства приветствовал подписание Рамочного соглашения о партнерстве между правительством Казахстана и ЕБРР по расширению сотрудничества, направленного на содействие устойчивому развитию нашей страны.

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, сегодня в Казахстане реализуется амбициозная программа реформ с целью построения более диверсифицированной, конкурентоспособной и технологически продвинутой экономики.

Одиль Рено-Бассо положительно оценила благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и структурные экономические преобразования, которые формируют прочную основу для качественной реализации стратегических целей.

"Для нас Казахстан является одной из важнейших стран присутствия и деятельности. В этом году мы наблюдаем очень высокий уровень инвестиционной активности. Уже подписаны соглашения по проектам на сумму свыше 1 млрд долларов. Учитывая проекты, которые находятся в стадии подготовки, мы рассчитываем, что общий объем инвестиций в текущем году достигнет 1,3 млрд евро. Это станет самым высоким показателем инвестиций за всю историю нашей работы в Казахстане", – сказала руководитель ЕБРР.

Кроме того, Одиль Рено-Бассо подтвердила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии инфраструктуры, транспортной доступности, ирригации и энергетического сектора.

Банк намерен уделять большое внимание поддержке частного сектора, развитию малого и среднего предпринимательства, а также финансированию инвестиционных проектов. Одним из приоритетных направлений являются инвестиции в сферу критически важных сырьевых материалов.

Собеседники подчеркнули важность активизации сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

ЕБРР готов поддерживать развитие инновационной экосистемы, способствуя цифровой трансформации экономики Казахстана.

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Также Токаев во время пленарного заседания Совета иностранных инвесторов (СИИ) назвал долгосрочную цель Казахстана.