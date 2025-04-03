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Политика

Визовый режим и редкоземельные металлы: о чем говорили Токаев и Урсула фон дер Ляйен

Касым-Жомарт Токаев и Урсула фон дер Ляйен, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 18:37 Фото: akorda.kz
На полях саммита "Центральная Азия – Европейский союз" 3 апреля состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и Европейского союза в различных отраслях экономики, цифровизации и инноваций. Стороны положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Казахстаном и Европейской комиссией.

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой многогранного взаимодействия Казахстана и ЕС. Президент обозначил четыре приоритетных направления, в которых Казахстан имеет потенциал для углубления сотрудничества с Европой. Речь идет об энергетике; реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов; расширении транспортных и логистических сетей; цифровых инновациях, передовых технологиях и искусственном интеллекте", – говорится в сообщении Акорды. 

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута. Она также поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.

Собеседники договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС, а также рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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