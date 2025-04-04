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Финансы

Нефть резко подешевела на мировом рынке: аналитики ухудшают прогнозы

нефть, цены, снижение, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 10:51 Фото: freepik
В четверг цена на нефть продемонстрировала самое больше процентное снижение с 2022 года. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Нефтяные котировки завершили торги четверга глубоким падением до 70,1 доллара за баррель (−6,4%). При этом падение котировок продолжается – к настоящему моменту цена опускается до 69,6 доллара за баррель (−0,8%), отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана.

"Основное давление на рынок оказали решение ОПЕК+ ускорить темпы наращивания добычи нефти (+411 тыс. вместо запланированных 138 тыс.) и введение широких тарифов администрации Белого дома, которое может значительно замедлить мировую экономику и спрос на сырье".АФК

Между тем Goldman Sachs снизил свой прогноз средней цены на нефть марки Brent в этом году на 5,5% до 69 долларов за баррель, а цены на нефть марки WTI – на 4,3% до 66 долларов, сославшись на риски, связанные с ростом поставок ОПЕК+ и глобальной торговой войной, которые могут спровоцировать рецессию, передает Investing. 

Брокерская компания Wall Street также снизила свой прогноз средней цены на 2026 год на нефть марки Brent на 9% до 62 долларов и на WTI на 6,3% до 59 долларов и предупредила, что новые оценки могут быть снижены еще больше.

Также отмечается, что цены на сырую нефть в четверг показали самое большое процентное падение с 2022 года после того, как президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины для ряда стран. 

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Ольга Кудряшова
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