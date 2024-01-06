Дорогой рис, дешевеющая нефть: как тренды на мировых рынках скажутся на Казахстане

В прошлом году в мире наблюдался высокий спрос и рост цен на рис. Сегодня для Казахстана это хороший знак, считают эксперты. А вот относительно снижения цен на рынке нефти мнения экспертов разделились. Как мировые тренды 2023 года скажутся на Казахстане в 2024 году – в материале Zakon.kz.

Рисовый вопрос

Одним из наиболее обсуждаемых трендов на начало 2024 года, по данным Института экономики и мира (IEP), стал вопрос стоимости риса. Как пишет IEP со ссылкой на Тайскую ассоциацию экспортеров риса, стоимость тайского белого риса с 5% дефектностью (азиатского эталона) достигла 659 долларов за тонну на 27 декабря 2023 года. Эксперты отмечают, что это самый высокий показатель с 2008 года.

Предварительно за весь 2023 год мировые цены на рис выросли на 38%. Этому способствовало ограничение экспорта Индией, а также некоторые проблемы с логистикой. При этом в мире возникают опасения о сокращении поставок риса в ближайшие месяцы. Это стало стимулом для ряда стран для увеличения закупок и создания запасов. К примеру, на Филиппинах планируют получить до февраля более 500 тысяч тонн риса, закупленного у частных компаний.

В Казахстане, по данным Бюро нацстатистики РК, в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года цена на рис поднялась на 34,3%. Однако, по словам главы отдела КазНИИ рисоводства Айдоса Жалбырова, высокие цены на рис в мире – это хорошо для казахстанских производителей.

"Сейчас себестоимость производства риса сама по себе довольно дорогая. Проблем в рисоводстве тоже хватает – дефицит поливной воды, дороговизна удобрений и т.д. Поэтому я думаю, что удорожание мировых цен поможет рисоводам поддержать производство. Я слышал, что удорожание в мире составит 20% в этом году, это довольно много", – сказал Айдос Жалбыров.

Он также отметил, что почти половина выращенного в Кызылорде риса уходит на экспорт. Внутри Казахстана стоимость риса сейчас составляет около 500 тенге за килограмм, в целом, это адекватная цена, считает Жалбыров.

К слову, напомним, Минторг РК планирует отпустить в свободное плавание цены на 10 видов социальных товаров, в том числе и на рис, в первом полугодии 2024 года. Предполагается, что планы государства по отпуску цен позволят местному бизнесу развиваться.

Что происходит на рынке нефти

Еще одной из наиболее обсуждаемых тем в экспертном сообществе стало решение Анголы выйти из Организации стран-экспортеров нефти вслед за Эквадором (2020 г.) и Катаром (2019 г.). Решение о выходе из ОПЕК было принято страной после разногласий о квоте на добычу нефти. Как сообщает angop.ao, глава государства Жоау Лоуренсу заявил, что "Ангола ничего не выигрывает, оставаясь в организации, и ради защиты своих интересов решила выйти". Ангола, по его словам, отныне будет инвестировать в поиск большего количества нефти, в борьбу с ее естественным упадком, в стабилизацию национального производства, а также в усилия по нефтепереработке, нефтехимии, хранению топлива и стратегии трансформации Сонангола.

Напомним, что ранее Ангола опротестовала решение ОПЕК+ о выделении ей квоты на добычу в 1,1 миллион баррелей нефти в день. Представитель страны Эштеван Педру заявил, что Ангола планирует добывать 1,18 млн баррелей в сутки.

Таким образом, на сегодня в ОПЕК остаются 12 стран с общей добычей примерно 27 миллионов баррелей в сутки, или 27% от мировой добычи. Сегодня в составе организации Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея.

Впрочем, пока одни производители нефти покидают ОПЕК, другие страны предпочитают пополнять свои запасы. Так, США, продав в прошлом году 180 миллионов баррелей из своих запасов для поддержания цен на нефть, что стало рекордом страны, планируют восполнить этот объем. На сегодня США уже закупили порядка 14 миллионов баррелей, еще 4 миллионов баррелей планируется купить в феврале.

По словам эксперта по рынку нефти и газа Ерлана Жаукина, такими действиями США дают сигнал мировому рынку о снижении цен на нефть.

"Это делается для сдерживания роста цены и таким образом штаты формируют спрос. То есть они пополняют свои стратегические запасы для того, чтобы удержать цену. Как это повлияет на мировой рынок? Цена в моменте поднимется. Но 3 миллиона баррелей – это снижение всего на 3-4 дня, потом цена выровняется", – сказал Ерлан Жаукин.

При этом для Казахстана снижение мировой цены на нефть – это нехороший знак, считает эксперт, потому что у нас экспортная цена нефти – это основной источник пополнения бюджета.

"Однако это стандартная практика поведения США на мировом рынке нефти. Они периодически объявляют о пополнении запасов, скупают нефть и в последующем роняют спрос. По сути, один из механизмов давления на геополитические интересы, но это все носит временный эффект", – пояснил Ерлан Жаукин.

В свою очередь член Общественного совета Министерства энергетики Олжас Байдильдинов сообщил, что в целом стратегический нефтяной резерв США составляет около 600 млн баррелей, и в период высоких цен они начинают продавать некоторые объемы для того, чтобы стабилизировать внутреннее потребление и цены.

"Вообще США в сутки потребляют порядка 20 млн баррелей, и стратегический резерв нужен для обеспечения примерно двухмесячного потребления с учетом их добычи, они порядка 10-11 млн баррелей сутки еще добывают сами. В целом это такие рабочие процедуры по продаже и покупке определенных резервов. Они, безусловно, могут сказаться на нефтяных ценах в мире, но какого-то большого значения оказать не могут", – считает Олжас Байдильдинов.

Он также подчеркнул, что для Казахстана особой роли это играть не будет, потому что североамериканский рынок торгуется и ориентируется на WTI – это свой сорт нефти, по которой идут торги.

"Рынки Северной Америки довольно далеки от рынков сбыта казахстанской нефти, и поэтому влияние будет довольно минимальное на Казахстан и цены", – пояснил Олжас Байдильдинов.

Он обратил внимание на то, что США делают эти закупки довольно размыто по периодам и стремятся покупать нефть в период низких цен.

"Там понимают, что сейчас довольно низкие цены на WTI, и в целом это довольно приемлемый уровень, они могут закупить по такой цене. И они будут закупать не единовременно какой-то большой объем, а размажут его во времени", – добавил Олжас Байдильдинов.

К слову, напомним, что Казахстан вместе с 10 странами (Азербайджаном, Бахрейном, Брунеем, Бразилией, Малайзией, Мексикой, РФ, Оманом, Суданом и Южным Суданом) входит в ОПЕК+ . По информации Минэнерго РК, согласно достигнутым в ноябре 2023 года договоренностям, Казахстан с начала нового года намерен сократить добычу нефти. Обязательства РК на первое полугодие 2024 года составляют 1,468 барреля в сутки.