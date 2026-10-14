Нефть ведет себя вопреки прогнозам: что происходит на мировом рынке

Нефть снова стала самым быстро дорожающим сырьевым товаром. Цены растут, несмотря на увеличение добычи, а для Казахстана нынешняя ситуация становится и выгодной, и рискованной одновременно. Что происходит с ценами на "черное золото", в материале Zakon.kz.

Казахстанская нефть добралась до 133 долларов

Мировые цены на нефть продолжают расти. По данным агрегатора Investing, утром 14 октября 2026 года фьючерсы на Brent подорожали на 0,8%, или на 89 центов, до 106,26 доллара за баррель. Американская WTI прибавила 0,9%, достигнув 94,94 доллара.

Впрочем, нынешний подъем – лишь часть гораздо более масштабного движения. За последнюю неделю Brent прибавила 5,5%, за три месяца – 25,4%, а за год подорожала сразу на 70,3%.

Как сообщает Reuters, причиной нового повышения цен стали опасения перебоев с экспортом нефти из-за боевых действий между союзными Ирану хуситами в Йемене и Саудовской Аравией.

Еще интереснее выглядит ситуация с казахстанской нефтью. Согласно котировкам Oilprice, 13 октября стоимость экспортной смеси CPC Blend достигла 133,39 доллара за баррель.

Для сравнения: 6 октября она оценивалась в 118,03 доллара. Таким образом, всего за неделю казахстанская смесь прибавила 15,36 доллара, или около 13%.

CPC Blend – нефтяная смесь, основу которой составляет сырье казахстанских месторождений. Она транспортируется по системе Каспийского трубопроводного консорциума к Черному морю, откуда отправляется зарубежным покупателям. – Прим. Zakon.kz.

Отметим, что хотя разница между опубликованной котировкой CPC Blend и нынешней стоимостью Brent составляет почти 27 долларов за баррель, это не означает, что Казахстан получает такую премию с каждой продажи. Oilprice публикует оценку стоимости конкретной нефтяной смеси, тогда как Brent в данном случае представлена биржевым фьючерсом. Реальные экспортные цены зависят от условий контрактов, сроков поставки и расходов на транспортировку.

Нефть есть, но доставлять ее опасно

Главная проблема мирового нефтяного рынка сегодня связана с безопасностью морских перевозок.

Экономист Руслан Султанов обратил внимание на данные отраслевых ресурсов, согласно которым с 28 сентября по 5 октября в районе Ормузского пролива произошло не менее 12 инцидентов с танкерами. Это максимальное недельное количество происшествий с начала конфликта 28 февраля.

Через Ормузский пролив проходит один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Поэтому даже при сохранении добычи угрозы судам заставляют перевозчиков и покупателей учитывать дополнительные риски.

"На этом фоне Международное энергетическое агентство (МЭА) ускоряет поставки нефти из стратегических резервов. К 7 октября на рынок уже направили 325 млн баррелей. Еще около 100 млн баррелей предусмотрено действующей программой". Руслан Султанов

Такие объемы позволяют временно поддерживать предложение, однако не решают проблему безопасности морских маршрутов. Даже если нефти достаточно, ее доставка покупателям может обходиться все дороже.

Вот карта, которая показывает, что сегодня, 14 октября, в районе Ормузского пролива отслеживается всего 11 танкеров. Для сравнения: в 2025 году общий судоходный поток там составлял около 85 судов в сутки.

Капитан за 150 тысяч долларов

Насколько подорожал риск перевозок, хорошо видно по заработкам экипажей нефтяных танкеров.

Эксперт нефтегазового рынка Олжас Байдильдинов со ссылкой на Financial Times сообщил, что зарплаты капитанов судов, проходящих через Ормузский пролив, могут достигать невероятных цифр.

"Зарплаты здесь в среднем от 10-40 тыс. долларов в месяц в зависимости от типа нефтяного танкера. Есть премия за риск – и вот зарплата уже достигает 100 тыс. и еще 50 тыс. долларов за каждый удачный рейс через Ормузский пролив". Олжас Байдильдинов

Такие суммы становятся понятнее, если посмотреть на стоимость перевозимых грузов. По расчетам Байдильдинова, сверхкрупный нефтяной танкер VLCC способен принять до 2 млн баррелей нефти. При цене 105 долларов за баррель стоимость груза достигает 210 млн долларов.

ОПЕК добывает больше, но спрос растет медленнее

На фоне высоких цен нефтедобывающие страны продолжают увеличивать производство.

Согласно октябрьскому отчету ОПЕК, в сентябре участники соглашения ОПЕК+ нарастили добычу на 956 тыс. баррелей в сутки.

В частности, Саудовская Аравия увеличила производство на 744 тыс. баррелей, Ирак – на 386 тыс. Казахстан прибавил 22 тыс. баррелей в сутки, доведя добычу до 1,851 млн баррелей. Россия, напротив, сократила производство на 38 тыс. баррелей.

Однако одновременно ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году. Это шестой пересмотр прогноза в этом году.

Теперь организация ожидает, что потребление увеличится примерно на 0,2 млн баррелей в сутки, до 105,72 млн. Еще месяц назад прогнозировался рост на 0,4 млн баррелей. На 2027 год ожидания более оптимистичные: ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса до 2,6 млн баррелей в сутки.

Что получает Казахстан от дорогой нефти

Для Казахстана нынешние цены открывают возможность увеличить экспортную выручку. Чем дороже продается нефть, тем больше потенциальные доходы добывающих компаний и поступления в бюджет и Национальный фонд.

Однако наша страна не изолирована от последствий нефтяного кризиса.

"Для Казахстана высокая цена нефти сама по себе еще не гарантирует экономического выигрыша. Чем дольше сохраняются риски для мировых поставок, тем больше экспортные преимущества приходится сопоставлять с удорожанием логистики, импорта и производства". Руслан Султанов

Сегодня было объявлено, сколько Казахстан рассчитывает заработать на нефти в 2027 году. Согласно проекту бюджета, одобренному Курултаем в первом чтении 14 октября 2026 года, поступления от нефтяного сектора в Нацфонд составят 3,78 трлн тенге. При этом расчеты сделаны с большим запасом: исходя из цены нефти всего 70 долларов за баррель, добычи 96 млн тонн и курса 480 тенге за доллар.