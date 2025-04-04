Несколько налогов в Казахстане передадут в местные бюджеты

Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев на пленарной сессии Совета по взаимодействию с местными представительными органами (маслихатами) при Сенате 4 апреля 2025 года рассказал о планах по укреплению бюджета четвертого уровня, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что с момента внедрения в 2018 году бюджета четвертого уровня, динамика поступлений увеличилась в 2,5 раза.

"Однако этого недостаточно. В этой связи расширяются источники дохода сельских округов. В рамках нового бюджетного кодекса передан налог на добычу полезных ископаемых, на общераспространенные полезные ископаемые. В планах передать еще четыре платежа. Речь идет о доле налога на имущество юридических лиц и ИП, плата за пользование водными ресурсами, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности и плата за пользование лицензиями. Таким образом, собственные доходы сел увеличатся в три раза", – отметил он.

В планах также укрупнить бюджетные программы сельских округов с 17 до 4-х видов. Это позволит, по словам заместителя премьер-министра, упростить бюджетные процессы и сократить корректировку бюджетов с двух месяцев до двух дней.

27 марта первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в Сенате сообщил, что после передачи КПН в местные бюджеты поступления увеличились за пять лет в три раза: с 400 млрд до 1,6 трлн тенге в прошлом году. По его словам, налоги передали на районный уровень, чтобы усилить местных акимов в связи с предстоящими прямыми выборами.