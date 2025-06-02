Местным бюджетам с 2026 года дополнительно передадут доходы на 100 млрд тенге

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 2 июня 2025 года в Мажилисе сообщил, что правительство передаст из республиканского бюджета в местные бюджеты стабильные доходы, сообщает Zakon.kz.

Начиная с 2020 года пандемия коронавирусной инфекции, геополитический кризис и введение санкций в отношении отдельных стран ЕАЭС значительно повлияли на доходы бюджета. Несмотря на кризисы, доходы местных бюджетов показывали рост.

"В продолжение работы с 2026 года в новом Бюджетном кодексе дополнительно предусмотрена передача доходов на сумму более 100 млрд тенге ежегодно. Кроме того, в новом Бюджетном кодексе предусмотрена новая категория доходов "специальные поступления", которая имеет целевую направленность. В данную категорию местного бюджета будут зачисляться как действующие доходы, так и новые доходы. Таким образом, с 2026 года около 40% стабильных доходов будут аккумулированы за местным бюджетом", – сказал Серик Жумангарин.

Для усиления финансовой самостоятельности районных бюджетов КПН от МСБ и ИПН переданы в доходы районного, города областного значения бюджеты. За четвертым уровнем – бюджетами города районного значения, села, поселка, сельского округа закреплены 14 видов поступлений местных бюджетов.

"При обсуждениях проекта Налогового кодекса чуть не потеряли одну из основных статей поступлений на этот уровень бюджета – плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. Данный вид платы на сумму 367 млн тенге сохранен за четвертым уровнем. В результате проведенной последовательной работы по укреплению доходной части бюджета собираемость налогов выросла", – отметил Серик Жумангарин.

За последние 6 лет доходы местных бюджетов выросли с 2,5 трлн тенге в 2019 году до 7,9 трлн тенге в 2024 году, или более чем в три раза.

На сегодня в Казахстане из 20 регионов 17 являются субвенционными. Зависимость регионов от центра сохраняется на уровне 49%. Остальные три региона являются донорами – города Алматы и Астана и Атырауская область. При этом из центра дополнительные трансферты получают и регионы-доноры.

Ранее сообщалось, что 420 млрд преступных доходов вернуло АФМ в бюджет Казахстана.

