Почему районным акимам дали больше самостоятельности в сборе налогов

Заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов 27 марта 2025 года поднял вопрос о самостоятельности районных акимов по сбору налогов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что изменения в новом Бюджетном кодексе предусматривают передачу поступлений корпоративного и индивидуального подоходного налогов на районный уровень.

По его мнению, это приведет к дефициту областного бюджета и переизбытку доходов на районном уровне. На областном уровне финансируется более 70% расходов местного бюджета – сферы образования, здравоохранения, социальная защита и занятость населения, общественный порядок и безопасность, сельское хозяйство, строительство и ремонты проектов транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.

В Акмолинской области на это уходит более 500 млрд тенге.

"Основным механизмом регулирования финансовых отношений между областью и районом являются бюджетные изъятия, которые утверждаются один раз на три года, что не позволит оперативно реагировать на текущую ситуацию. Областной бюджет ежегодно принимает на себя дополнительные обязательства по исполнению поручений центральных государственных органов", – сказал Жаркешов.

Он отметил, что если у районов будет переизбыток денег, то область не сможет быстро их перераспределить. В регионе формально профицит 9,9 млрд тенге, но дополнительные обязательства – 20 млрд тенге.

Жаркешов предложил оставить часть налогов за областными бюджетами, чтобы оперативно реагировать на новые расходы.

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, что после передачи КПН в местные бюджеты поступления увеличились за пять лет в три раза: с 400 млрд до 1,6 трлн тенге в прошлом году. Налоги передали на районный уровень, чтобы усилить местных акимов в связи с предстоящими прямыми выборами.

"У нас акимы будут избраны. Когда будут избраны, им нужны средства, чтобы реализовать задачи, обещанные своим избирателям. Ернар Серикбаевич в докладе прямо сказал, что будет переизбыток районного бюджета. Наоборот, это хорошо. В данном случае максимальная заинтересованность у акима района собирать эти средства. Поэтому мы передали ИПН и КПН полностью", – пояснил он.

Амрин считает, что дефицит в областном бюджете можно решить с помощью трансфертов. Он заключил, что большая часть регионов Казахстана выступила за перевод налогов на районный уровень, кроме Акмолинской, Павлодарской и Кызылординской областей.

15 марта президент подписал новый Бюджетный кодекс.