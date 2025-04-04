Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 4 апреля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,51 тенге, поднявшись на 3,96 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 560,47 тенге (+10,49).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507,9-510,5 тенге, евро – по 559-566 тенге, рубли – по 5,87-6,01 тенге.

Утром, 4 апреля, Национальный банк установил курс доллара в 501,57 тенге, евро – 5542,34 тенге, рубля – 5,98 тенге.