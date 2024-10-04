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Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 октября

Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 17:09 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 4 октября 2024 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 482,09 тенге, снизившись на 0,65 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 532,10 тенге (-0,41).

Средневзвешенный курс российского рубля остался на уровне 5,07 тенге.

Торги по юаню не проводилсь в связи с праздничными днями с 1 по 7 октября 2024 года в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 481,9-483,9 тенге, евро – по 532-536 тенге, российские рубли – по 5,05-5,15 тенге.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 482,86 тенге, евро – 533,17 тенге, рубля – 5,08 тенге.


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