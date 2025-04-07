Стартовал прием заявок по новой ипотечной программе для регионов "Орда Аймақ"
Фото: пресс-служба КЖК
7 апреля 2025 года Казахстанская жилищная компания (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", КЖК) запустила новую программу ипотечного кредитования "Орда Аймақ".
Новая ипотечная программа "Орда Аймақ" даст возможность приобрести строящееся жилье в объектах с гарантией КЖК.
Прием заявок будет осуществляться через уполномоченных агентов АО "Отбасы банк". В программе "Орда Аймақ" может принять участие любой гражданин Казахстана в возрасте от 21 года. Требование к заемщику по наличию депозита в АО "Отбасы банк" и ограничение по наличию жилья не распространяются на программу "Орда Аймақ".
Условия программы "Орда Аймақ":
- сумма займа – от 1 млн до 75 млн тенге;
- срок займа – от 12 месяцев до 240 месяцев;
- первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемого жилья;
- ставка вознаграждения – 15,9% годовых (ГЭСВ от 17,26% до 22,81%).
Чтобы подать заявку по программе "Орда Аймақ", достаточно выполнить следующие шаги:
- выбрать квартиру на сайте orda.homeportal.kz в разделе "Объекты";
- подать заявку с необходимыми документами в отделение банка-агента АО "Отбасы банк", ожидать решение по заявке;
- заключить договор банковского займа и договор залога.
Выдача займа осуществляется после регистрации уполномоченным органом договора залога.
Ознакомиться с описанием строящихся объектов строительства, а также получить контакты можно на жилищном портале КЖК orda.homeportal.kz.
Для получения подробной консультации вы можете обратиться в call-центр КЖК:
- +7 7172 79-75-75 – звонок с городского телефона;
- 8 800 080 44 48 – звонок с мобильного телефона.
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