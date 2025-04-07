Стартовал прием заявок по новой ипотечной программе для регионов "Орда Аймақ"

7 апреля 2025 года Казахстанская жилищная компания (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек", КЖК) запустила новую программу ипотечного кредитования "Орда Аймақ".

Новая ипотечная программа "Орда Аймақ" даст возможность приобрести строящееся жилье в объектах с гарантией КЖК.





Прием заявок будет осуществляться через уполномоченных агентов АО "Отбасы банк". В программе "Орда Аймақ" может принять участие любой гражданин Казахстана в возрасте от 21 года. Требование к заемщику по наличию депозита в АО "Отбасы банк" и ограничение по наличию жилья не распространяются на программу "Орда Аймақ".





Условия программы "Орда Аймақ":





сумма займа – от 1 млн до 75 млн тенге;

от 1 млн до 75 млн тенге; срок займа – от 12 месяцев до 240 месяцев;

от 12 месяцев до 240 месяцев; первоначальный взнос – 20% от стоимости приобретаемого жилья;

– 20% от стоимости приобретаемого жилья; ставка вознаграждения – 15,9% годовых (ГЭСВ от 17,26% до 22,81%).

Чтобы подать заявку по программе "Орда Аймақ", достаточно выполнить следующие шаги:





выбрать квартиру на сайте orda.homeportal.kz в разделе "Объекты";

подать заявку с необходимыми документами в отделение банка-агента АО "Отбасы банк", ожидать решение по заявке;

заключить договор банковского займа и договор залога.

Выдача займа осуществляется после регистрации уполномоченным органом договора залога.





Ознакомиться с описанием строящихся объектов строительства, а также получить контакты можно на жилищном портале КЖК orda.homeportal.kz





Для получения подробной консультации вы можете обратиться в call-центр КЖК:



