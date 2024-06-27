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Новая ипотечная программа "Наурыз": все, что нужно знать казахстанцам

Новая ипотечная программа &quot;Наурыз&quot;: все, что нужно знать казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 11:50 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 27 июня 2024 года, "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") выступила с важным заявлением, касающимся новой ипотечной программы "Наурыз", сообщает Zakon.kz.

В финорганизации отметили, что на сегодня именно молодые граждане страны активно подают заявки на участие в новой государственной программе.

"Замужняя жительница Казахстана, в возрасте до 35 лет, имеющая детей – так выглядит портрет потенциального участника программы "Наурыз"... Сейчас успешно подано 33 794 заявки. Из них 62% принадлежат казахстанцам в возрасте до 35 лет".Пресс-служба "Отбасы банка"

В топ-5 городов и регионов, выбранных для покупки жилья, наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом вошли Западно-Казахстанская и Актюбинская области.

Половина успешно принятых заявок принадлежит семейным казахстанцам, у которых есть дети. Большая часть – 18 960 заявок – поданы женщинами. Порядка 40% заявок приняты от социально уязвимых слоев населения, в том числе:

  • 129 заявок – от казахстанцев, имеющих статус детей-сирот;
  • 306 заявок – от инвалидов 1 и 2 групп;
  • 1951 заявка – от многодетных семей;
  • 3237 заявок – от неполных семей;
  • 277 заявок – от родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
"Срок приема заявок по программе "Наурыз" завершается 28 июня 2024 года в 21:00. Заявки принимаются на платформе Баспана маркет (otbasybank.kz)", – напомнили в пресс-службе "Отбасы банка".

Отмечается, что клиентам банка, которые начали процесс подачи заявки и по каким-то причинам его не завершили, нужно поторопиться. Завершить начатые заявки необходимо до 13:00 29 июня 2024 года. После этого времени все незавершенные заявки будут аннулированы, вне зависимости от того, на какой стадии они находятся.

"Есть очень хорошая новость для наших клиентов, которые не вошли в список по программе "Отау" и, возможно, не войдут в пул участников по программе "Наурыз". В период с 16 сентября по 1 октября этого года мы готовы объявить дополнительный набор на участие в этих двух программах. И у нескольких тысяч наших граждан появится дополнительная возможность приобрести жилье и отметить новоселье к Новому году", – отметила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

После окончания срока приема заявок в автоматическом режиме начнется расчет баллов и ранжирование списка, то есть заявки участников система распределит по максимально набранным баллам.

В "Отбасы банке" уточнили, за что будут начисляться баллы:

  • размер вознаграждения по вкладу – 1 балл за каждые 1000 тенге;
  • наличие зарегистрированного брака – 5 баллов;
  • наличие детей – 10 баллов (вне зависимости от количества детей);
  • наличие статуса социально уязвимых слоев населения (СУСН) – 10 баллов;
  • возраст до 35 лет (включительно) – 5 баллов.

Если число баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.

Ранжирование списка проведут в период с 1 по 14 июля 2024 года. Списки казахстанцев, вошедших в список участников программы "Наурыз", опубликуют на сайте банка.

"Затем у участников будет еще 1,5 месяца для подачи кредитной заявки. Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него до середины декабря будет время, чтобы подыскать и купить себе жилье".Пресс-служба "Отбасы банка"

По покупке жилья в рамках программы "Наурыз" предлагаются следующие условия:

  • первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК или инструмента страхования;
  • вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Первичное жилье участник программы выбирает, бронирует и покупает на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Данная опция призвана не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне старта новой жилищной программы.

В "Отбасы банке" отметили, что на данный момент на портале Баспана маркет (otbasybank.kz) банк активно размещает объекты для выбора жилья для участников программы "Отау" и будущих участников программы "Наурыз". Сейчас для выбора представлено 337 жилых комплексов на 9498 квартир. Этот список ежедневно пополняется.

Условия программы "Наурыз":

  • первоначальный взнос – от 20%;
  • ставка по кредиту для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье, – 7% (ГЭСВ – от 7,3% до 8,9%);
  • ставка по кредиту для всех категорий граждан – 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);
  • срок кредита – до 19 лет.

Максимальная сумма займа:

  • для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге;
  • для остальных регионов – до 30 млн тенге.

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С 1 мая в Казахстане стартовала новая ипотечная программа "Наурыз". Позднее в "Отбасы банке" сообщили, что заявки будут принимать до конца июня.

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