Новая ипотечная программа "Наурыз": все, что нужно знать казахстанцам

Сегодня, 27 июня 2024 года, "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") выступила с важным заявлением, касающимся новой ипотечной программы "Наурыз", сообщает Zakon.kz.

В финорганизации отметили, что на сегодня именно молодые граждане страны активно подают заявки на участие в новой государственной программе.

"Замужняя жительница Казахстана, в возрасте до 35 лет, имеющая детей – так выглядит портрет потенциального участника программы "Наурыз"... Сейчас успешно подано 33 794 заявки. Из них 62% принадлежат казахстанцам в возрасте до 35 лет". Пресс-служба "Отбасы банка"

В топ-5 городов и регионов, выбранных для покупки жилья, наряду с Алматы, Астаной и Шымкентом вошли Западно-Казахстанская и Актюбинская области.

Половина успешно принятых заявок принадлежит семейным казахстанцам, у которых есть дети. Большая часть – 18 960 заявок – поданы женщинами. Порядка 40% заявок приняты от социально уязвимых слоев населения, в том числе:

129 заявок – от казахстанцев, имеющих статус детей-сирот;

306 заявок – от инвалидов 1 и 2 групп;

1951 заявка – от многодетных семей;

3237 заявок – от неполных семей;

277 заявок – от родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

"Срок приема заявок по программе "Наурыз" завершается 28 июня 2024 года в 21:00. Заявки принимаются на платформе Баспана маркет (otbasybank.kz)", – напомнили в пресс-службе "Отбасы банка".

Отмечается, что клиентам банка, которые начали процесс подачи заявки и по каким-то причинам его не завершили, нужно поторопиться. Завершить начатые заявки необходимо до 13:00 29 июня 2024 года. После этого времени все незавершенные заявки будут аннулированы, вне зависимости от того, на какой стадии они находятся.

"Есть очень хорошая новость для наших клиентов, которые не вошли в список по программе "Отау" и, возможно, не войдут в пул участников по программе "Наурыз". В период с 16 сентября по 1 октября этого года мы готовы объявить дополнительный набор на участие в этих двух программах. И у нескольких тысяч наших граждан появится дополнительная возможность приобрести жилье и отметить новоселье к Новому году", – отметила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

После окончания срока приема заявок в автоматическом режиме начнется расчет баллов и ранжирование списка, то есть заявки участников система распределит по максимально набранным баллам.

В "Отбасы банке" уточнили, за что будут начисляться баллы:

размер вознаграждения по вкладу – 1 балл за каждые 1000 тенге;

наличие зарегистрированного брака – 5 баллов;

наличие детей – 10 баллов (вне зависимости от количества детей);

наличие статуса социально уязвимых слоев населения (СУСН) – 10 баллов;

возраст до 35 лет (включительно) – 5 баллов.

Если число баллов совпадет, то приоритет для включения в список будет отдан тем, у кого больше сумма вклада и дольше срок накопления.

Ранжирование списка проведут в период с 1 по 14 июля 2024 года. Списки казахстанцев, вошедших в список участников программы "Наурыз", опубликуют на сайте банка.

"Затем у участников будет еще 1,5 месяца для подачи кредитной заявки. Если участник программы получит положительное одобрение по займу, то у него до середины декабря будет время, чтобы подыскать и купить себе жилье". Пресс-служба "Отбасы банка"

По покупке жилья в рамках программы "Наурыз" предлагаются следующие условия:

первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК или инструмента страхования;

вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

Первичное жилье участник программы выбирает, бронирует и покупает на портале Баспана маркет (otbasybank.kz). Данная опция призвана не допустить искусственного роста цен на жилье на фоне старта новой жилищной программы.

В "Отбасы банке" отметили, что на данный момент на портале Баспана маркет (otbasybank.kz) банк активно размещает объекты для выбора жилья для участников программы "Отау" и будущих участников программы "Наурыз". Сейчас для выбора представлено 337 жилых комплексов на 9498 квартир. Этот список ежедневно пополняется.

Условия программы "Наурыз":

первоначальный взнос – от 20%;

ставка по кредиту для социально уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье, – 7% (ГЭСВ – от 7,3% до 8,9%);

ставка по кредиту для всех категорий граждан – 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);

срок кредита – до 19 лет.

Максимальная сумма займа:

для Алматы и Астаны – до 36 млн тенге;

для остальных регионов – до 30 млн тенге.

Материал по теме Новая ипотечная программа "Наурыз": почему не у всех казахстанцев приняли заявки

С 1 мая в Казахстане стартовала новая ипотечная программа "Наурыз". Позднее в "Отбасы банке" сообщили, что заявки будут принимать до конца июня.