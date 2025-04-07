Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 7 апреля 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,34 тенге, евро – 556,34 тенге, рубля – 5,97. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 511 тенге, продажи – 518 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 562 тенге, продажи – 572 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 512,86 тенге, продажи – 517,44 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 559,34 тенге, продажи – 566,13 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,84 тенге, продажи – 5,96 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 510,46 тенге, продажи – 516,13 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 556,25 тенге, продажи – 563,54 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,89 тенге, продажи – 5,9 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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