Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 21 апреля 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,9 тенге, евро – 593,5 тенге, рубля – 6,39. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 519,6 тенге, продажи – 525,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 594,9 тенге, продажи – 604,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 520,1 тенге, продажи – 522,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 594,3 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,28 тенге, продажи – 6,4 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 521,2 тенге, продажи – 524,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 595,8 тенге, продажи – 603,.2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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