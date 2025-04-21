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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 21 апреля 2025 года (на 11:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,9 тенге, евро – 593,5 тенге, рубля – 6,39.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 519,6 тенге, продажи – 525,6 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 594,9 тенге, продажи – 604,9 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 520,1 тенге, продажи – 522,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 594,3 тенге, продажи – 600 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,28 тенге, продажи – 6,4 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 521,2 тенге, продажи – 524,4 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 595,8 тенге, продажи – 603,.2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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