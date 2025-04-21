Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,9 тенге, евро – 593,5 тенге, рубля – 6,39.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 519,6 тенге, продажи – 525,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 594,9 тенге, продажи – 604,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 520,1 тенге, продажи – 522,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 594,3 тенге, продажи – 600 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,28 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 521,2 тенге, продажи – 524,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 595,8 тенге, продажи – 603,.2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,3 тенге, продажи – 6,4 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.