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Финансы

БЦК поддержал первый проект МСБ в рамках нового гарантийного фонда АО "ФРП "Даму"

Первый проект МСБ в рамках нового фонда, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 14:10 Фото: Банк ЦентрКредит
В Казахстане начал работу гарантийный фонд по поддержке бизнеса.

Фонд "Даму" запустил программу гарантирования в рамках гарантийного фонда для поддержки частного предпринимательства. Гарантийный фонд нацелен на расширение доступа бизнеса к кредитованию и предусматривает выпуск гарантий на принципах безотзывности, что значительно упрощает и ускоряет процесс получения кредитов для предпринимателей, не имеющих твердого залогового обеспечения.

Капитал фонда формируется за счет вложений Фонда "Даму", ежегодных взносов банков второго уровня, государства, крупного бизнеса и других участников.

Первым участником гарантийного фонда стал Банк ЦентрКредит, который профинансировал проект индивидуального предпринимателя Олега Панкеева из Жамбылской области по производству макаронных изделий ASATU. Именно он стал предпринимателем, воспользовавшимся первой гарантией Фонда "Даму".

"Банк ЦентрКредит и гарантийный фонд "Даму" оказали нам значительную поддержку. Благодаря новой гарантии фонда мы смогли получить финансирование для строительства нового производственного цеха на выгодных условиях, при этом гарантийный фонд взял на себя часть рисков. Это стало важной поддержкой для нашего бизнеса, а процесс получения средств стал гораздо проще и быстрее. Проект реализуется совместно с ТОО "Mark Of Perfection", которое является партнером по реализации готовой продукции и поставке оборудования. Кроме того, проект открывает новые возможности для создания рабочих мест и способствует развитию экономики в регионе", – отметил предприниматель Олег Панкеев.

Фото: Банк ЦентрКредит

Отметим, что программой могут воспользоваться действующие субъекты микро-, малого, среднего и крупного бизнеса без просроченной налоговой и ссудной задолженности. Кредит на инвестиционные цели – до 7 млрд тенге, на пополнение оборотных средств – до 3,5 млрд тенге, возможно также рефинансирование кредиторской задолженности под гарантию фонда. Размер гарантии – до 85% от суммы кредита, но не более 3,5 млрд тенге, с ежегодной оплатой комиссии за гарантию в размере 1,5% от остатка суммы гарантии.
"Мы, как надежный финансовый партнер, активно принимаем участие в государственных инициативах и оказываем поддержку предпринимателям. Данная программа поможет снизить нагрузку на госбюджет благодаря привлечению средств из дополнительных источников финансирования, расширить круг субъектов бизнеса, получающих поддержку через гарантии, и эффективно задействовать банковскую ликвидность в экономическом обороте" – прокомментировал президент АО "Банк ЦентрКредит" Руслан Владимиров.

Программа поддержки предпринимателей через гарантийный фонд "Даму" успешно стартовала. Банк ЦентрКредит предлагает выгодные условия для получения финансирования и государственных гарантий, направленных на поддержку и развитие бизнеса.

Дополнительную информацию можно получить в call-центре по номеру 605 или в филиалах банка по кредитованию бизнес-клиентов.

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная АРРФР РК.


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Айсулу Омарова
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