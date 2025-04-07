БЦК поддержал первый проект МСБ в рамках нового гарантийного фонда АО "ФРП "Даму"

В Казахстане начал работу гарантийный фонд по поддержке бизнеса.

Фонд "Даму" запустил программу гарантирования в рамках гарантийного фонда для поддержки частного предпринимательства. Гарантийный фонд нацелен на расширение доступа бизнеса к кредитованию и предусматривает выпуск гарантий на принципах безотзывности, что значительно упрощает и ускоряет процесс получения кредитов для предпринимателей, не имеющих твердого залогового обеспечения.

Капитал фонда формируется за счет вложений Фонда "Даму", ежегодных взносов банков второго уровня, государства, крупного бизнеса и других участников.

Первым участником гарантийного фонда стал Банк ЦентрКредит, который профинансировал проект индивидуального предпринимателя Олега Панкеева из Жамбылской области по производству макаронных изделий ASATU. Именно он стал предпринимателем, воспользовавшимся первой гарантией Фонда "Даму".

"Банк ЦентрКредит и гарантийный фонд "Даму" оказали нам значительную поддержку. Благодаря новой гарантии фонда мы смогли получить финансирование для строительства нового производственного цеха на выгодных условиях, при этом гарантийный фонд взял на себя часть рисков. Это стало важной поддержкой для нашего бизнеса, а процесс получения средств стал гораздо проще и быстрее. Проект реализуется совместно с ТОО "Mark Of Perfection", которое является партнером по реализации готовой продукции и поставке оборудования. Кроме того, проект открывает новые возможности для создания рабочих мест и способствует развитию экономики в регионе", – отметил предприниматель Олег Панкеев.