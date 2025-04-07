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Финансы

В Казахстане запустили гарантийные фонды для кредитования МСБ и крупных инвестиционных проектов

Гарантийные фонды для кредитования МСБ, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 13:58 Фото: фонд Даму
При Национальном управляющем холдинге "Байтерек" на базе Фонда развития предпринимательства "Даму" запустились гарантийные фонды для кредитования МСБ и крупных проектов бизнеса.

В рамках исполнения поручения главы государства и принятия правительством Казахстана решительных мер для ускорения темпов экономического роста при Национальном управляющем холдинге "Байтерек" на базе Фонда развития предпринимательства "Даму" запустились гарантийные фонды для кредитования МСБ и крупных проектов бизнеса.

Гарантийный фонд для МСБ создан совместно с правительством банками второго уровня и иными инвесторами. Он обеспечит доступ к кредитам до 7 млрд тенге в случаях, когда у предпринимателя недостаточно залога. Этот инструмент позволит снизить зависимость объема поддерживаемых проектов от размера средств, выделяемых из республиканского и местных бюджетов.

Основные условия предоставления гарантий для МСБ:

  • предоставление гарантии по кредитам в сумме до 7 млрд тенге;
  • максимальный размер гарантии – до 85% от суммы финансирования включительно, но не более 3,5 млрд тенге;
  • срок предоставляемой гарантии – не более срока финансирования.

На данном этапе подписаны соглашения об участии в гарантийном фонде с такими банками второго уровня, как Банк ЦентрКредит, Halyk Bank и Freedom Bank, с последующим расширением количества участников.

Фото: фонд Даму

Первым предпринимателем, воспользовавшимся гарантией Фонда "Даму", стал клиент Банка ЦентрКредит  Олег Панкеев из Жамбылской области, который производит макаронные изделия ASATU.

Фото: фонд Даму

"Благодаря новой гарантии фонда мы смогли получить финансирование для строительства нового производственного цеха на выгодных условиях. Это стало важной поддержкой для нашего бизнеса, а процесс получения средств стал гораздо проще и быстрее. Кроме того, проект открывает новые возможности для создания рабочих мест и способствует развитию экономики в регионе", – отметил предприниматель Олег Панкеев.

Гарантийный фонд для крупных проектов создает условия для расширения кредитования крупного бизнеса за счет вовлечения ликвидности БВУ и иных инвесторов в реальный сектор экономики. Капитал гарантийного фонда для крупных инвестиционных проектов будет cформирован за счет капитализации от холдинга "Байтерек" и других юридических лиц.

Инструмент позволит решить проблему нехватки залога, увеличить объемы кредитования и привлечь частные инвестиции в стратегические отрасли, такие как промышленность, АПК и инфраструктура – включая энергетику, связь, транспорт, туризм, здравоохранение и образование.

Основные условия предоставления гарантий в рамках гарантийного фонда для крупного бизнеса:

  • предоставление гарантии для проектов стоимостью от 7 млрд тенге;
  • инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в размере не менее 20% от общей стоимости;
  • оставшиеся 80% от суммы финансирования будут предоставлены в виде кредита от банков второго уровня, международных финансовых организаций и/или дочерних организаций холдинга, включая Банк развития Казахстана (БРК), Аграрную кредитную корпорацию (АКК) и Фонд развития промышленности (ФРП);
  • максимальный размер гарантии – до 30% от стоимости проекта;
  • срок предоставляемой гарантии – до 15 лет.

Стоит отметить, что гарантийные фонды на базе ФРП "Даму" созданы в соответствии с международной практикой гарантирования кредитов субъектам бизнеса. Успешными примерами аналогичных систем являются Корейский фонд кредитных гарантий (KODIT), Турецкий фонд кредитных гарантий (KGF), Японская федерация кредитно-гарантийных корпораций (JFG) и др.

Стоимость гарантии составляет 1,5% для МСБ и 2% – для крупных проектов. Гарантия будет предоставляться на принципах безотзывности и безусловности, что делает инструмент привлекательным для финансовых организаций.

Запуск гарантийного фонда позволит к 2027 году увеличить портфель гарантий до 1 трлн тенге и поддерживать ежегодно более 50 тыс. проектов, что в пять раз больше показателя 2024 года.

Также в рамках совершенствования инструментов государственной поддержки осуществляется переход от субсидирования процентных ставок к более устойчивому механизму гарантирования. При этом программа субсидирования сохраняется для кредитов до 200 млн тенге, чтобы продолжить поддержку микро- и малого бизнеса.

Для получения гарантии предпринимателю необходимо обратиться непосредственно к кредиторам, также можно получить консультацию в региональных филиалах фонда или сall-центре по номеру 1408.

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" – национальный институт развития, 100% акций которого принадлежат АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Миссия Фонда "Даму" – содействие качественному развитию МСБ, а также микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг.

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Айсулу Омарова
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