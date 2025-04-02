Типовое положение об Общественном совете утвердили в Казахстане

И.о. министра культуры и информации приказом от 28 марта 2025 года утвердил Типовое положение об Общественном совете, сообщает Zakon.kz.

Общественные советы – это консультативно-совещательные, наблюдательные органы, образуемые министерствами или органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК, органами местного государственного управления, национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями (субъекты квазигосударственного сектора) по вопросам их компетенции, за исключением государственных органов, указанных в части второй пункта 1 статьи 1 закона, совместно с некоммерческими организациями, гражданами.

Целью деятельности общественных советов является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам.

Общественные советы не образуются с участием Верховного суда, Конституционного суда, органов прокуратуры, Администрации президента, Национального банка, министерства обороны, Управления делами президента, Аппарата правительства, Управления материально-технического обеспечения, Национального центра по правам человека, Высшей аудиторской палаты, ЦИК, Высшего Судебного Совета, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, специальных государственных органов РК.

Уполномоченным органом по вопросам деятельности общественных советов является центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере деятельности общественных советов, а также межотраслевую координацию в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

Для формирования Общественного совета создают рабочую группу.

Рабочая группа:

информирует население о конкурсе об избрании членов Общественного совета;

на первом заседании определяет количественный состав членов Общественного совета:

на республиканском уровне:

- в общественных советах, образуемых министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту, – от 15 до 30 членов;

- в общественных советах, образуемых в субъектах квазигосударственного сектора, – от 10 до 15 членов;

на местном уровне:

- на основании рекомендаций уполномоченного органа по вопросам деятельности общественных советов;

проводит процедуру избрания членов Общественного совета;

формирует резервный список кандидатов в Общественный совет;

разрабатывает проект положения об Общественном совете на основе Типового положения об Общественном совете.

Как формируется Общественный совет

Общественный совет формируется рабочей группой из числа представителей государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора и на конкурсной основе – представителей некоммерческих организаций, граждан.

Кандидатуры в члены Общественного совета выдвигаются некоммерческими организациями, гражданами, в том числе путем самовыдвижения. Срок полномочий Общественного совета составляет три года.

Рабочая группа публикует объявление о конкурсе по избранию членов Общественного совета в республиканских и (или) местных средствах массовой информации и размещает на интернет-ресурсе государственного органа, органа местного самоуправления, субъекта квазигосударственного сектора на республиканском уровне или местного представительного органа на местном уровне.

В объявлении указывается:

наименование государственного органа, субъекта квазигосударственного сектора или местного представительного органа;

почтовый и электронный адреса, на которые направляются документы, сроки подачи, перечень документов для участия в конкурсе и требования к кандидатам;

количественный состав Общественного совета из числа представителей государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора и некоммерческих организаций, граждан.

Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие принять участие в конкурсе в течение десяти рабочих дней после даты опубликования объявления о проведении конкурса по отбору членов Общественного совета, подают нарочно или направляют на электронный адрес государственного органа, субъекта квазигосударственного сектора или местного представительного органа, указанного в объявлении, следующие документы:

письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного совета;

сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;

справка о наличии либо отсутствии судимости;

справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

согласие на сбор, обработку, распространение и публикацию персональных данных кандидата.

Кандидат в члены Общественного совета представляет справки самостоятельно или посредством письменного согласия на истребование указанных справок государственным органом или субъектом квазигосударственного сектора, с участием которого образуется Общественный совет, из информационных систем.

Рабочая группа в течение пяти рабочих дней после даты завершения приема документов на заседании обсуждает поступившие документы от кандидатов в члены Общественного совета, проводит собеседование с каждым кандидатом и открытое голосование по каждому кандидату.

Сформированный рабочей группой состав Общественного совета на республиканском уровне утверждается руководителем соответствующего государственного органа, руководителем исполнительного органа соответствующего субъекта квазигосударственного сектора, на местном уровне – председателем маслихата соответствующей административно-территориальной единицы и подлежит публикации в СМИ или размещению на интернет-ресурсе соответствующего органа, субъекта квазигосударственного сектора в течение трех рабочих дней после утверждения состава Общественного совета.

Каковы полномочия Общественных советов

К полномочиям общественных советов, образуемых министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту, а также органами местного государственного управления относятся:

обсуждение паспортов бюджетных программ администратора бюджетных программ, проектов планов развития государственных органов, планов развития областей, городов республиканского значения, столицы, планов мероприятий по охране окружающей среды, проектов комплексных планов развития агломераций;

обсуждение выполнения бюджетных программ администратора бюджетных программ, рассмотрение результатов мониторинга хода реализации документов Системы государственного планирования РК;

обсуждение отчетов исполнительных органов о достижении целевых индикаторов;

обсуждение государственных инвестиционных проектов, не относящихся к социально значимым объектам и предполагающих наличие предпосылок положительной рентабельности и окупаемости;

обсуждение отчетов по итогам публичных обсуждений на интернет-портале открытых бюджетов паспортов бюджетных программ, отчетов администратора бюджетных программ о реализации бюджетных программ, об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), отчетов о поступлении и расходовании денег от благотворительности;

обсуждение отчетов о результатах мониторинга реализации планов развития государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, за исключением субъектов квазигосударственного сектора;

участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, за исключением проектов нормативных правовых актов центральных и местных исполнительных органов, а также акимов, предусматривающих принятие решений об установлении (отмене) карантинной зоны с введением карантинного режима на соответствующей территории, установлении (снятии) карантина и (или) ограничительных мероприятий в случаях, предусмотренных законодательством РК в области ветеринарии, а также объявление чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

рассмотрение обращений физических и юридических лиц по общественно значимым вопросам соответствующей сферы деятельности государственного органа или региона, в том числе по вопросам совершенствования государственного управления и организации прозрачной работы государственного аппарата, включая соблюдение норм служебной этики государственных служащих, в соответствии с Типовым положением об Общественном совете;

разработка и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства РК;

утверждение положения об Общественном совете;

осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных настоящим Законом;

создание комиссий по направлениям деятельности;

участие в работе органов местного государственного управления по вопросам регулирования земельных отношений в соответствии с земельным законодательством РК;

рассмотрение проекта решения местного исполнительного органа о создании индустриальной зоны регионального значения в соответствии с законом РК "О специальных экономических и индустриальных зонах";

заслушивание на местном уровне информации руководителей правоохранительных органов в пределах соответствующей административно-территориальной единицы по вопросам обеспечения законности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами РК тайну.

Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на текущий год.

Для реализации указанных полномочий Общественные советы проводят заседания.

Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости по решению Общественного совета, но не реже одного раза в квартал.

При подготовке и проведении заседаний Общественным советом рассматриваются следующие вопросы:

обсуждение и утверждение повестки дня заседаний, сроки и место проведения;

подготовка вопросов, выносимых на заседание Общественного совета;

приглашение необходимых участников в соответствии с пунктом 56 настоящего Типового положения;

проведение заседания.

Заседания Общественного совета ведет председатель Общественного совета либо лицо, его замещающее.

На заседании Общественного совета ведется протокол, который подписывается председателем Общественного совета и публикуется на соответствующем интернет-ресурсе.

Иные вопросы проведения заседаний определяются Общественным советом самостоятельно в соответствии с Положением об Общественном совете.

Заседание Общественного совета считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа его членов.

Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Общественного совета.

По результатам рассмотрения вопросов Общественный совет принимает рекомендации, которые являются обязательными для рассмотрения государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора и принятия решений.

Как рассматриваются проекты НПА, касающиеся прав, свобод и обязанностей граждан

Общественный совет рассматривает проекты нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, направленные центральными государственными органами, местными представительными или местными исполнительными органами.

С момента получения проекта нормативного правового акта секретарь Общественного совета организует рассылку членам Общественного совета на бумажном или электронном носителе либо посредством электронной почты в течение одного рабочего дня для внесения предложений.

Члены Общественного совета в течение двух рабочих дней рассматривают проект нормативного правового акта и уведомляют секретаря Общественного совета о принятом решении по рассмотрению проекта нормативного правового акта либо оставлении проекта нормативного правового акта без рассмотрения.

Секретарь Общественного совета вносит на рассмотрение председателя Общественного совета поступившие предложения членов Общественного совета для принятия окончательного решения.

Решение Общественного совета по рассмотрению проекта нормативного правового акта либо оставлении без рассмотрения принимается большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. При равенстве голосов голос председателя Общественного совета является решающим.

В течение одного рабочего дня после принятия Общественным советом решения секретарь Общественного совета уведомляет центральные государственные органы, местные представительные или местные исполнительные органы о принятом решении Общественного совета.

В течение одного рабочего дня после принятия Общественным советом решения о рассмотрении проекта нормативного правового акта проект нормативного правового акта вносится для рассмотрения на заседание Общественного совета с участием его членов.

По итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта, решение принимается большинством голосов от общего числа членов Общественного совета. При равенстве голосов голос председателя Общественного совета является решающим.

С учетом итогов голосования секретарь Общественного совета готовит проект рекомендаций Общественного совета по рассматриваемому проекту нормативного правового акта и вносит на подписание председателю Общественного совета.

Общественный совет создает постоянные или временные рабочие органы: комитеты, экспертные группы.

Приказ вводится в действие с 12 апреля.