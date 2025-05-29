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Право

Минфин утвердил правила составления отчета по статистике государственных финансов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 12:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов приказом от 26 мая 2025 года утвердил Правила составления отчета по статистике государственных финансов, взаимодействия уполномоченных государственных органов и представления информации, сообщает Zakon.kz.

Отчет по статистике государственных финансов составляется в разрезе сектора государственного управления, государственного сектора и соответствующих подсекторов, которые определяются на основе классификаторов и на основе общепринятых международных стандартов.

Отчет по статистике государственных финансов составляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основе:

  • отчетов об исполнении консолидированного, республиканского и местных бюджетов;
  • годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского и местных бюджетов;
  • годового отчета о формировании и использовании Национального фонда РК;
  • отчетов об исполнении планов развития и планов мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также дополнительных сведений и иной информации, указываемых в реестре государственного имущества.

Предусматривается, что государственное казначейство предоставляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, содержащимися за счет республиканского бюджета и местных бюджетов, отчет о поступлении и расходовании денег от филантропической, спонсорской, меценатской деятельности, или деятельности по оказанию поддержки малой родине по республиканскому и местным бюджетам.

Государственное казначейство также предоставляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет о поступлениях и использовании Национального фонда РК.

Соответствующими администраторами республиканских бюджетных программ предоставляются в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчеты о поступлениях и расходах Государственного фонда социального страхования, о поступлениях и расходах Фонда социального медицинского страхования.

Центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета сверяются данные по Государственному фонду социального страхования, Фонду социального медицинского страхования с аудированными отчетностями, размещаемые на их официальных сайтах.

Уполномоченный орган по государственному имуществу представляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчеты об исполнении планов развития или планов мероприятий субъектов квазигосударственного сектора согласно данным, указанным в реестре государственного имущества.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, в функции которого входит сбор, обработка и представление статистической отчетности по государственному и гарантированному государством заимствованию и долгу, поручительствам государства, представляет данные по таблицам "Долговые обязательства по номинальной/рыночной стоимости", "Баланс активов и пассивов" и "Позиции по запасам финансовых активов и обязательств по секторам контрагентов" в части долговых обязательств.

Указывается, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежегодно представляет отчет по статистике государственных финансов в Международный валютный фонд.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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