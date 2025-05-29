Минфин утвердил правила составления отчета по статистике государственных финансов
Отчет по статистике государственных финансов составляется в разрезе сектора государственного управления, государственного сектора и соответствующих подсекторов, которые определяются на основе классификаторов и на основе общепринятых международных стандартов.
Отчет по статистике государственных финансов составляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета на основе:
- отчетов об исполнении консолидированного, республиканского и местных бюджетов;
- годовой консолидированной финансовой отчетности об исполнении республиканского и местных бюджетов;
- годового отчета о формировании и использовании Национального фонда РК;
- отчетов об исполнении планов развития и планов мероприятий субъектов квазигосударственного сектора, а также дополнительных сведений и иной информации, указываемых в реестре государственного имущества.
Предусматривается, что государственное казначейство предоставляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, содержащимися за счет республиканского бюджета и местных бюджетов, отчет о поступлении и расходовании денег от филантропической, спонсорской, меценатской деятельности, или деятельности по оказанию поддержки малой родине по республиканскому и местным бюджетам.
Государственное казначейство также предоставляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчет о поступлениях и использовании Национального фонда РК.
Соответствующими администраторами республиканских бюджетных программ предоставляются в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчеты о поступлениях и расходах Государственного фонда социального страхования, о поступлениях и расходах Фонда социального медицинского страхования.
Центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета сверяются данные по Государственному фонду социального страхования, Фонду социального медицинского страхования с аудированными отчетностями, размещаемые на их официальных сайтах.
Уполномоченный орган по государственному имуществу представляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета отчеты об исполнении планов развития или планов мероприятий субъектов квазигосударственного сектора согласно данным, указанным в реестре государственного имущества.
Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, в функции которого входит сбор, обработка и представление статистической отчетности по государственному и гарантированному государством заимствованию и долгу, поручительствам государства, представляет данные по таблицам "Долговые обязательства по номинальной/рыночной стоимости", "Баланс активов и пассивов" и "Позиции по запасам финансовых активов и обязательств по секторам контрагентов" в части долговых обязательств.
Указывается, что центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ежегодно представляет отчет по статистике государственных финансов в Международный валютный фонд.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.