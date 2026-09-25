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Мир

Глава ВОЗ предупредил об угрозе новой пандемии

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, сдача крови, переливание крови, анализ, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 02:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Появление нового респираторного патогена может привести к пандемии с последствиями, сопоставимыми с последствиями пандемии COVID-19, сообщает Zakon.kz.

О возможной новой угрозе 25 сентября 2026 года заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Как сообщает Report.az, Гебрейесус выступил на пресс-конференции в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"Одна из проблем, из-за которой я не сплю по ночам, – это возможность появления нового респираторного патогена. А это, в свою очередь, может привести к последствиям, аналогичным тем, что вызвал COVID", – сказал глава ВОЗ.

25 сентября в Нью-Йорке также прошло второе заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам предотвращения пандемий, подготовки к ним и реагирования на них. ВОЗ отмечает, что встреча была посвящена укреплению международной готовности к будущим пандемиям и чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Гебрейесус подчеркнул, что вопрос заключается не в том, произойдет ли следующая пандемия, а в том, когда это случится.

"Следующая пандемия – это вопрос не "если", а "когда"", – сказал генеральный директор ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус также отметил, что продолжающиеся вспышки инфекционных заболеваний служат напоминанием о необходимости готовиться к новым угрозам. В частности, он упомянул вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

Ранее ВОЗ неоднократно призывала страны укреплять системы эпидемиологического надзора и готовность к будущим пандемиям. Организация также продолжает работу над международными механизмами обмена информацией о патогенах и доступа к медицинским средствам, необходимым для реагирования на новые угрозы.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу, рассказал какие вирусы будут преобладать этой осенью и как казахстанцам от них защититься.

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Камила Салкымбаева
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