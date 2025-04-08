Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,31 тенге, евро – 567,96 тенге, рубля – 6,03.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 524 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 567 тенге, продажи – 574 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,05 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 518,2 тенге, продажи – 521,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 565,1 тенге, продажи – 566,8 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,03 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,7 тенге, продажи – 521,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 565,5 тенге, продажи – 572,7 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,93 тенге, продажи – 6 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.