Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 8 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 8 апреля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,31 тенге, евро – 567,96 тенге, рубля – 6,03. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 517 тенге, продажи – 524 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 567 тенге, продажи – 574 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 518,2 тенге, продажи – 521,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 565,1 тенге, продажи – 566,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,9 тенге, продажи – 6,03 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,7 тенге, продажи – 521,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 565,5 тенге, продажи – 572,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,93 тенге, продажи – 6 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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