Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 11 апреля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,18 тенге, евро – 570,66 тенге, рубля – 6,06. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 520 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 576 тенге, продажи – 586 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,02 тенге, продажи – 6,12 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 514,1 тенге, продажи – 517,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 577 тенге, продажи – 584 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,99 тенге, продажи – 6,11 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 517 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 573,8 тенге, продажи – 581,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,98 тенге, продажи – 6,05 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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