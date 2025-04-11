Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 515,18 тенге, евро – 570,66 тенге, рубля – 6,06.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 520 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 576 тенге, продажи – 586 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,02 тенге, продажи – 6,12 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 514,1 тенге, продажи – 517,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 577 тенге, продажи – 584 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,99 тенге, продажи – 6,11 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 517 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 573,8 тенге, продажи – 581,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,98 тенге, продажи – 6,05 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.