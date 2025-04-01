Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,44 тенге, евро – 545,65 тенге, рубля – 5,95.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 548 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,83 тенге, продажи – 5,93 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 503,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 542,5 тенге, продажи – 546,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,69 тенге, продажи – 5,83 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501,5 тенге, продажи – 506 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 543 тенге, продажи – 548 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,82 тенге, продажи – 5,88 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.