Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 1 апреля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 1 апреля 2025 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,44 тенге, евро – 545,65 тенге, рубля – 5,95. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 500 тенге, продажи – 506 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 540 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,83 тенге, продажи – 5,93 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 500,5 тенге, продажи – 503,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 542,5 тенге, продажи – 546,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,69 тенге, продажи – 5,83 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 501,5 тенге, продажи – 506 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 543 тенге, продажи – 548 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,82 тенге, продажи – 5,88 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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